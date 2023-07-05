Субарахноидальное кровоизлияние (САК)

Обычно проводится бесконтрастная КТ; при отсутствии изменений на КТ – люмбальная пункция

Диагноз субарахноидального кровоизлияния устанавливается на основании характерных симптомов. Исследования необходимо проводить как можно быстрее, прежде чем повреждение станет необратимым.

Неконтрастная КТ осуществляется в течение 6 часов после появления симптомов. При выполнении в указанные сроки этот тест обладает очень высокой чувствительностью. Поэтому, если этот тест не обнаруживает субарахноидальное кровоизлияние, никакое другое исследование не требуется, пока у пациентов наблюдаются нормальные результаты объективного обследования, нет менингеальных признаков и анемии. МРТ сравнительно чувствительна, но менее вероятно, что будет доступна немедленно. Ложноотрицательные результаты имеют место, если объем крови небольшой, или пациент настолько анемичен, что кровь на снимках имеет одинаковую плотность с мозговой тканью.

Если у пациента имеются симптомы САК, но отсутствуют изменения по данным нейровизуализации или ее неотложное проведение невозможно, то проводится люмбальная пункция. Люмбальная пункция противопоказана при подозрении на повышение внутричерепного давления, поскольку внезапное снижение давления цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) может нивелировать тампонирующий эффект тромба на разорванной аневризме, провоцируя дальнейшее кровотечение.

Здравый смысл и предостережения

Субарахноидальное кровоизлияние Изображение By permission of the publisher. From Lenaerts M, Couch J. In Atlas of Clinical Neurology. Edited by RN Rosenberg. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

Изменения в анализе ликвора, которые позволяют заподозрить субарахноидальное кровоизлияние, включают в себя

Повышенное количество эритроцитов (RBC)

Ксантохромию

Повышенное давление

Эритроциты также могут попасть в ЦСЖ вследствие травматичной люмбальной пункции. При этом количество эритроцитов в образцах из нескольких пробирок, в которые собирается ликвор во время люмбальной пункции, будет последовательно снижаться. Спустя 6 или более часов после кровоизлияния эритроциты разрушаются, приобретают зазубренные края и лизируются, в связи с чем ликвор приобретает ксантохромную окраску, а при микроскопическом исследовании в супернатанте обнаруживаются зазубренные эритроциты. Это указывает на то, что САК произошло до люмбальной пункции. Если все еще есть сомнения, следует предположить наличие кровоизлияния, или повторить люмбальную пункцию через 8-12 часов.

У пациентов с кровоизлиянием в субарахноидальное пространство как можно скорее после начального кровоизлияния выполняют обычную мозговую ангиографию; к альтернативным методам относят магниторезонансную ангиографию и КТ-ангиографию. Необходимо исследовать с помощью ангиографии все 4 артерии (2 сонные и 2 позвоночные артерии), поскольку у до 20% пациентов (в основном у женщин) возможно наличие множественных аневризм.

Субарахноидальное кровоизлияние может приводить к изменениям на ЭКГ (подъем или депрессия сегмента ST). При этом могут возникать обморочные состояния, имитирующие инфаркт миокарда. Другие возможные изменения ЭКГ могут включать в себя удлинение интервалов QRS или QТ и симметричную инверсию заостренных или глубоких зубцов Т.