Артериовенозные мальформации головного мозга (АВМ)

Артериовенозная мальформация (АВМ) представляет собой переплетение расширенных кровеносных сосудов, в которых артерии непосредственно впадают в вены. АВМ чаще встречаются в месте разветвления мозговых артерий, обычно в пределах паренхимы мозга лобно-теменной области, лобной доли, латеральной части мозжечка или на поверхности затылочной доли. АВМ могут также локализоваться внутри твердой мозговой оболочки.

Церебральные артериовенозные мальформации (АВМ) – это редко встречающиеся сосудистые поражения, которые могут проявляться спонтанным внутричерепным кровоизлиянием, судорогами или головной болью, как правило, у молодых людей.

Кровоизлияния, вызываемые церебральными АВМ, как правило, интрапаренхиматозные, но могут быть субарахноидальными или внутрижелудочковыми.

Судороги, как правило, фокальные, и локализация АВМ определяет тип судорог. Такие фокальные судороги часто становятся генерализованными.

Мозговые АВМ могут также проявляться головной болью, даже без внутричерепного кровоизлияния. Иногда присутствует ощущение шума в голове.

Диагностика АВМ головного мозга Нейровизуализация При помощи КТ с контрастом или без, МРТ, КТ-ангиографии или магнитно-резонансной ангиографии часто можно обнаружить АВМ. Для подтверждения диагноза и помощи в планировании лечения проводится цифровая субтракционная ангиография, часто считающаяся золотым стандартом. Неразорвавшиеся АВМ часто являются случайными открытиями при проведении нейровизуализации по другим причинам.