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Артериовенозные мальформации головного мозга (АВМ)

Авторы:Andrei V. Alexandrov, MD, The University of Tennessee Health Science Center;
Balaji Krishnaiah, MD, The University of Tennessee Health Science Center
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Артериовенозная мальформация (АВМ) представляет собой переплетение расширенных кровеносных сосудов, в которых артерии непосредственно впадают в вены. АВМ чаще встречаются в месте разветвления мозговых артерий, обычно в пределах паренхимы мозга лобно-теменной области, лобной доли, латеральной части мозжечка или на поверхности затылочной доли. АВМ могут также локализоваться внутри твердой мозговой оболочки.

Церебральные артериовенозные мальформации (АВМ) – это редко встречающиеся сосудистые поражения, которые могут проявляться спонтанным внутричерепным кровоизлиянием, судорогами или головной болью, как правило, у молодых людей.

Кровоизлияния, вызываемые церебральными АВМ, как правило, интрапаренхиматозные, но могут быть субарахноидальными или внутрижелудочковыми.

Судороги, как правило, фокальные, и локализация АВМ определяет тип судорог. Такие фокальные судороги часто становятся генерализованными.

Мозговые АВМ могут также проявляться головной болью, даже без внутричерепного кровоизлияния. Иногда присутствует ощущение шума в голове.

Диагностика АВМ головного мозга

  • Нейровизуализация

При помощи КТ с контрастом или без, МРТ, КТ-ангиографии или магнитно-резонансной ангиографии часто можно обнаружить АВМ. Для подтверждения диагноза и помощи в планировании лечения проводится цифровая субтракционная ангиография, часто считающаяся золотым стандартом.

Неразорвавшиеся АВМ часто являются случайными открытиями при проведении нейровизуализации по другим причинам.

Лечение АВМ головного мозга

  • Консервативное лечение

  • Микрохирургия, радиохирургия и/или эндоваскулярная хирургия

При артериовенозных мальформациях головного мозга основной целью лечения является предотвращение геморрагического инсульта. Риски различных методов лечения должны быть сопоставлены с рисками естественного анамнеза АВМ (1).

У пациентов, которые, как считается, имеют низкий риск кровотечения или высокий риск побочных эффектов от лечения, одним из вариантов лечения является консервативная терапия. Эти риски основаны на локализации АВМ, симптомах и общем состоянии здоровья пациента.

Интервенционные варианты лечения включают микрохирургическую резекцию, стереотаксическую радиохирургию, эндоваскулярную эмболизацию или их комбинации (мультимодальную терапию).

Пациенты, у которых произошёл разрыв АВМ, подвергаются повышенному риску дальнейшего кровоизлияния и, как правило, их лечат с помощью инвазивных методов.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Derdeyn CP, Zipfel GJ, Albuquerque FC, et al: Management of brain arteriovenous malformations: A scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 48(8):e200–e224, 2017. doi: 10.1161/STR.0000000000000134

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