Синдромы грудного выхода (TOS)

Компрессионные синдромы верхней апертуры грудной клетки – это нечетко очерченная группа заболеваний, характеризующихся болью и парестезиями в кистях, шее, плечах или руках. Предполагается, что патологический процесс характеризуется сдавлением плечевого сплетения (и, вероятно, подключичных сосудов) там, где они проходят через выходное отверстие грудной клетки. Определенных методов диагностики нет. Лечение включает физиотерапию, анальгетики, в тяжелых случаях – хирургическое вмешательство.

Патогенез заболевания часто остается невыясненным, но иногда нарушения связаны с компрессией нижнего ствола плечевого сплетения (и, возможно, подключичных сосудов) в месте прохождения этих структур через верхнюю апертуру грудной клетки под лестничными мышцами и над I ребром, до входа в подмышечную впадину, однако значение этого не установлено. Компрессию может вызвать

Шейное ребро

Аномальное 1-ое грудное ребро

Аномальное место прикрепления или позиция мышц

Неправильно сросшийся переломом ключицы

Эти синдромы чаще встречаются у женщин в возрасте 25–55 лет (1).

Общие справочные материалы 1. Serra R, Grande R, Perri P: Epidemiology, diagnosis and treatment of thoracic outlet syndrome: A systematic review. Acta Phlebologica 16 (2), 2015.

Симптомы и признаки синдрома верхней апертуры грудной клетки Боль и парестезии обычно начинаются в шее или плече, распространяются на медиальную часть руки и кисть, а иногда на смежную переднюю стенку грудной клетки. У многих пациентов на стороне боли наблюдается легкое или умеренное нарушение чувствительности на уровне C8-Th1, иногда – выраженные сосудисто-вегетативные изменения на кистях (например, цианоз, припухлость). Еще реже встречается слабость в пораженной кисти. Среди редких осложнений синдрома верхней апертуры грудной клетки (ВАГК)– синдром Рейно пораженной руки и дистальная гангрена.

Диагностика компрессионных синдромов верхней апертуры грудной клетки Клиническая оценка

Нейрофизиологическое исследование и МРТ плечевого сплетения и/или шейного отдела позвоночника Диагноз комрессионного синдрома верхней апертуры грудной клетки, устанавливают по характеру распределения симптомов. Для демонстрации сдавливания сосудистых структур предложены различные методы (например, натяжение плечевого сплетения, как, отведя конечность, чтобы поднять ее над головой), но их чувствительность и специфичность невысоки. В диагностике может помочь выявление при аускультации шумов над ключицей или верхушкой подмышечной впадины или признаки шейного ребра при рентгенографии. Хотя ангиография может выявить извитость или парциальную обструкцию подмышечных артерий или вен, эти результаты не являются неопровержимым доказательством заболевания. Всем пациентам с соответствующими симптомами показано проведение электодиагностического исследования, а также, как правило, необходимо проведение МРТ плечевого сплетения, шейного отдела позвоночника или оба исследования.

Лечение компрессионных синдромов верхней апертуры грудной клетки Физиотерапия, анальгетики и трициклические антидепрессанты

В тяжелых случаях – оперативное лечение Большинство пациентов, у которых присутствует синдром компрессии грудного выхода без объективных неврологических симптомов хорошо отвечают на физиотерапию, нестероидные противовоспалительные средства и невысокие дозы трициклических антидепрессантов. При наличии шейного ребра или сдавления подключичной артерии пациента должен осмотреть опытный специалист и определить необходимость оперативного лечения. За небольшим исключением, операция показана при значительных или прогрессирующих нейрососудистых нарушениях, а также в резистентных к консервативной терапии случаях.