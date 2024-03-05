Периферическая нейропатия Авторы: New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center Michael Rubin , MDCM , Проверено/пересмотрено мар. 2024

Периферическая нейропатия – это поражение одного или нескольких периферических нервов (часть нерва, расположенного дистальнее корешка или сплетения). Она включает в себя многочисленные синдромы, характеризующиеся нарушениями чувствительности различной степени тяжести, болью, мышечной слабостью и атрофией, снижением глубоких сухожильных рефлексов, вазомоторными симптомами, как по отдельности, так и в сочетании. Их классифицируют на основании анамнеза и данных физикального исследования. Нейрофизиологические исследования (исследование скорости распространения возбуждения по нервам и электромиография) позволяют установить локализацию поражения и определить, является ли оно преимущественно аксональным (обычно метаболическое поражение) или демиелинизирующим (обычно аутоиммунное поражение). Лечение главным образом направлено на устранение причины.