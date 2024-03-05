Периферическая нейропатия – это поражение одного или нескольких периферических нервов (часть нерва, расположенного дистальнее корешка или сплетения). Она включает в себя многочисленные синдромы, характеризующиеся нарушениями чувствительности различной степени тяжести, болью, мышечной слабостью и атрофией, снижением глубоких сухожильных рефлексов, вазомоторными симптомами, как по отдельности, так и в сочетании. Их классифицируют на основании анамнеза и данных физикального исследования. Нейрофизиологические исследования (исследование скорости распространения возбуждения по нервам и электромиография) позволяют установить локализацию поражения и определить, является ли оно преимущественно аксональным (обычно метаболическое поражение) или демиелинизирующим (обычно аутоиммунное поражение). Лечение главным образом направлено на устранение причины.
(См. также Обзор заболеваний периферической нервной системы (Peripheral Nervous System Disorders)).
Периферическая невропатия может поражать:
Один нерв (мононейропатия)
≥ 2 отдельных нервов в отдельных областях (множественная мононейропатия)
Несколько нервов одновременно, что указывает на диффузный процесс (полинейропатия)