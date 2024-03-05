Наследственные нейропатии включают в себя различные врожденные дегенеративные периферические нейропатии (например, болезнь Шарко-Мари-Тута).
(См. также Обзор заболеваний периферической нервной системы (Peripheral Nervous System Disorders)).
Наследственные невропатии классифицируются как
Двигательные и сенсорные
Сенсорные и вегетативные
Наследственные невропатии могут быть первичными или вторичными по отношению к другим наследственным заболеваниям, включая болезнь Рефсума, порфириновую болезнь и болезнь Фабри.
Сенсорно-моторные нейропатии
Выделяют 3 типа (CMT1, CMT2, и CMT3) моторной и сенсорной нейропатий, каждый из которых начинается в детстве. Реже встречающиеся типы дебютируют с рождения и приводят к более тяжелой инвалидизации.
Наиболее часто встречаются БШMT1 и БШMT2 (разновидности болезни Шарко–Мари–Тута, или перонеальной мышечной атрофии); обычно это аутосомно-доминантные заболевания, но могут быть рецессивными или X-сцепленными. Тип I возникает в результате дупликации (дополнительной копии) или делеции гена периферического миелинового белка-22 (ПМБ22), расположенного на коротком плече хромосомы 17; на него приходится от 70 до 80% случаев БШМТ1 (1).
CMT1 и CMT2 характеризуются слабостью и атрофией, преимущественно малоберцовых и дистальных мышц ног. Часто в семейном анамнезе пациента имеются данные о нейропатии. Данные анамнеза заболевания могут варьировать: у некоторых пациентов заболевание протекает бессимптомно и у них отмечается только замедление скорости проведения по нервам (при исследовании скорости распространения возбуждения); у других пациентов заболевание проявляется более тяжело.
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия 1 типа (болезнь Шарко-Мари-Тута) начинается в среднем детском возрасте со слабости в стопах и медленно прогрессирующей дистальной амиотрофии («ноги аиста»). Характерные амиотрофии кистей развиваются позднее. Вибрационная, температурная и болевая чувствительность нарушаются по типу «перчаток» и «носков». Выпадают глубокие сухожильные рефлексы. Иногда единственными признаками, которые выявляются у членов семьи – носителей заболевания, – это деформации стоп (высокий свод вплоть до «полой» стопы) и молоткообразная деформация пальцев на ногах. Скорость проведения нервных импульсов замедлена, а дистальные латентности удлинены. Имеет место сегментарная демиелинизация и ремиелинизация. Иногда удается пальпировать утолщенные периферические нервы. Заболевание прогрессирует медленно и не уменьшает продолжительность жизни. При одном из подтипов у мужчин симптомы более выражены, а у женщин проявляются слабо или вовсе отсутствуют.
Генетика СМТ2 менее понятна. Одно исследование показало, что болезнь ШМТ2 составляет от 12 до почти 36% всех случаев болезьни ШМТ (2); патогенные мутации были идентифицированы только у меньшинства пациентов, возможно, у 25%, со многими подтипами. CMT2A является наиболее распространенным фенотипом CMT2, чаще всего из-за мутации в гене, который кодирует митохондриальный гибридный белок митофусин-2 (MFN2). CMT2A обычно является аутосомно-доминантным и аксональным заболеванием. Болезнь прогрессирует медленно, слабость обычно развивается в более позднем возрасте. Скорость проведения возбуждения относительно нормальна, однако амплитуда потенциалов действия чувствительных нервов снижена, определяются полифазные потенциалы действия мышц. При биопсии выявляется аксональная (валлеровская) дегенерация.
НСМН 3-го типа (также известная как болезнь Дежерина-Сотта) является редкой врожденной гипомиелинизирующей нейропатией, которая может быть аутосомно-доминантной или рецессивной с мутациями в нескольких генах, включая PMP22, MPZ и EGR2. Она начинается в детстве с прогрессирующей слабости, потери чувствительности и отсутствия глубоких сухожильных рефлексов. Вначале напоминает болезнь Шарко–Мари–Тута, но мышечная слабость прогрессирует быстрее. Демиелинизация и ремиелинизация приводят к утолщению периферических нервов и формированию «луковиц», что определяется при биопсии.
Справочные материалы по моторно-сенсорным нейропатиям
1. Gutmann L, Shy M: Update on Charcot–Marie–Tooth disease. Curr Opin Neurol 28 (5):462–467, 2015. doi: 10.1097/WCO.0000000000000237
2. Barreto LCLS, Oliveira FS, Nunes PS, et al: Epidemiologic study of Charcot-Marie-Tooth disease: A systematic review. Neuroepidemiology 46 (3):157–165, 2016. doi: 10.1159/000443706. Epub 2016 Feb 6.
Сенсорно-вегетативные нейропатии
Наследственные сенсорно-вегетативные нейропатии встречаются редко. Описано восемь основных типов.
Утрата болевой и температурной чувствительности в дистальных отделах выражена больше, чем нарушение вибрационной чувствительности и чувства локализации. Основное осложнение – мутиляция стопы из-за снижения болевой чувствительности, что сопровождается риском инфицирования и остеомиелита.
Диагностика наследственной нейропатии
Клиническая оценка
Нейрофизиологическое исследование
Характерное распределение мышечной слабости, деформации стопы и наследственный характер заболевания позволяют заподозрить наследственную нейропатию, которая должна быть подтверждена при нейрофизиологическом исследовании.
Возможен генетический анализ.
Лечение наследственных нейропатий
Поддерживающая терапия
Фиксация помогает при коррекции отвислой стопы; ортопедическое хирургическое вмешательство может помочь стабилизировать стопу.
Могут помочь физиотерапия (увеличить мышечную силу) и эрготерапия; консультация по выбору профессии может помочь молодым людям подготовиться к профессиональной деятельности, несмотря на прогрессирование заболевания.
Основные положения
Наследственные нейропатии могут поражать двигательные и сенсорные нервы, чувствительные нервы, чувствительные и вегетативные нервы или только двигательные нервы.
Выделяют 3 основных типа моторных и сенсорных нейропатий, которые различают по степени тяжести и скорости прогрессирования; почти все они начинаются в детстве.
Следует использовать фиксаторы для коррекции отвислой стопы, а также рекомендованы физическая и трудотерапия для того, чтобы помочь пациентам сохранить функцию; иногда требуется проведение ортопедического хирургического вмешательства.