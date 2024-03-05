Наследственные двигательные невропатии с предрасположенностью к параличам от сдавливания нерва (НCПС)

Обычно симптомы наследственной моторной невропатии со склонностью к параличам от сдавления начинаются у подростков или молодых людей, но дебют возможен и в любом возрасте.

Часто развиваются паралич малоберцового нерва с формированием «повисшей стопы», паралич локтевого нерва и карпальный туннельный синдром. Параличи от сдавления могут быть как легкими, так и тяжелыми и сохраняться от нескольких минут до нескольких месяцев. В пораженных областях отмечается онемение и слабость.

После эпизода паралича полное восстановление отмечается приблизительно у половины пациентов, у остальных сохраняются слабо выраженные симптомы.