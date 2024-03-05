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Наследственные двигательные невропатии с предрасположенностью к параличам от сдавливания нерва (НCПС)

(наследственная нейропатия)

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2024

При наследственной двигательной невропатии со склонностью к параличам от сдавления (ННСПС), нервы становятся все более чувствительными к сдавлению и растяжению.

(См. также Обзор заболеваний периферической нервной системы (Peripheral Nervous System Disorders)).

При ХВДП периферические нервы утрачивают миелиновую оболочку и способность нормально проводить импульсы. Заболевание носит аутосомно-доминантный характер. У большинства пациентов его причиной становится утрата одной копии гена периферического миелинового белка 22 типа (PMP22), расположенного на коротком плече 17-й хромосомы. Для нормального функционирования нужны 2 копии гена.

НКНП встречается редко.

Симптомы и признаки ННПС

Обычно симптомы наследственной моторной невропатии со склонностью к параличам от сдавления начинаются у подростков или молодых людей, но дебют возможен и в любом возрасте.

Часто развиваются паралич малоберцового нерва с формированием «повисшей стопы», паралич локтевого нерва и карпальный туннельный синдром. Параличи от сдавления могут быть как легкими, так и тяжелыми и сохраняться от нескольких минут до нескольких месяцев. В пораженных областях отмечается онемение и слабость.

После эпизода паралича полное восстановление отмечается приблизительно у половины пациентов, у остальных сохраняются слабо выраженные симптомы.

Диагностика НКНП

  • Нейрофизиологическое исследование

  • Генетические тесты

Наследственную нейропатию со склонностью к параличам от сдавления (ННСПС) следует подозревать у пациентов с любым из следующих состояний:

  • Рецидивирующая демиелинизирующая полинейропатия

  • Множественная мононейропатия неизвестного происхождения

  • Симптомы, позволяющие заподозрить рецидивирующую демиелинизирующую полинейропатию (например, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия [ХВДП]).

  • Карпальный синдром в семейном анамнезе

Нейрофизиологические исследования и генетическое тестирование помогают в диагностике, но биопсия требуется редко.

Лечение НКНП

  • Поддерживающая терапия

Лечение ННСПС включает избегание или модификацию видов деятельности, которые вызывают симптомы. Использование ортезов для кистей и мягких накладок для локтей может уменьшить давление, предотвратить повторные повреждения и позволяет через некоторое время восстановить миелин.

В редких случаях показана операция.

Основные положения

  • Наследственная нейропатия со склонностью к параличам от сдавления (ННСПС) – это редкое, обычно аутосомно-доминантное заболевание.

  • Следует рассмотреть возможность ННСПС, если у пациентов наблюдаются необъяснимые периферические мононевропатии (например, паралич малоберцового или локтевого нерва, запястный туннельный синдром) или симптомы, согласующиеся с хронической воспалительной полинейропатией.

  • Диагностирование производится с помощью электродиагностического и генетического исследования.

  • Следует рекомендовать пациентам избегать тех видов деятельности (или изменить их), которые приводят к возникновению симптомов, и рекомендовать манжеты на запястье и/или налокотники при необходимости.

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