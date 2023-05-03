Нейромиелит зрительного нерва со спектральным расстройством (NMOSD)

Глюкокортикоиды и иммуномодулирующее или иммуносупрессивное лечение

Оптиконевромиелит неизлечим. Тем не менее лечение может предотвратить, замедлить или уменьшить тяжесть обострений, а также может снизить риск инвалидности в краткосрочной перспективе (1, 2).

Для лечения нейромиелитного расстройства зрительного спектра, положительного по антителам к аквапорину-4, доступен экулизумаб, ингибитор комплемента С5. Побочные эффекты включают респираторные инфекции, головную боль и пневмонию и могут быть значительными; таким образом, пациенты должны находиться под пристальным наблюдением (3). Поскольку у одного пациента развился менингококковый сепсис, вакцинация против менингококка требуется до начала терапии.

Для лечения расстройства спектра нейромиелита зрительного нерва, положительного по антителам к аквапорину-4, также доступны сатрализумаб (моноклональное антитело, против рецептора интерлейкина-6) и инебилизумаб (моноклональное антитело, против CD19 на В-клетках). Пациентов следует тщательно контролировать на наличие инфекций, таких как инфекции мочевыводящих путей и респираторные инфекции.

Метилпреднизолон и азатиоприн часто используются в комбинации. У пациентов, у которых неэффективна терапия глюкокортикоидами, возможно проведение плазмафереза.

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании было показано, что ритуксимаб, анти-В-клеточное антитело, уменьшает частоту рецидивов (4). Иногда используются другие виды иммуномодулирующей и иммунодепрессивной терапии.

Натализумаб и финголимод показали свою неэффективность и могут оказать вредное воздействие.

Симптоматическая терапия аналогична таковой при РС. При мышечных спазмах назначают баклофен или тизанидин.