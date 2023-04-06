Кратковременный приступ односторонней невралгической головной боли с инъецированием конъюнктивы и слезотечением (КОНИК) и кратковременный приступ односторонней невралгической головной боли (КПОН) являются редкими видами головной боли, характеризующимися чрезвычайно частыми приступами односторонней головной боли и автономной активацией.

(См. также Подходы к лечению пациентов с головной болью (Approach to the Patient With Headache)).

Синдром SUNCT, как и кластерная головная боль, является формой первичной головной боли; при этом синдроме развиваются односторонняя головная боль в зоне иннервации тройничного нерва, а также вегетативные проявления. По этой причине синдром SUNCT часто объединяют с кластерной головной болью в группу так называемых тригеминальных вегетативных (автономных) невралгий.

Кратковременные односторонние невралгические приступы головной боли с краниальными вегетативными симптомами (SUNA) аналогичны SUNCT, но вегетативные проявления при последнем синдроме включают инъецирование конъюнктивы или слезотечение, но не оба этих признака. Другие проявления SUNCT и SUNA аналогичны. SUNCT и SUNA считаются кратковременными односторонними невралгическими головными болями.

При синдроме SUNCT головная боль обычно локализуется вокруг глазницы, приступы возникают чрезвычайно часто (до 200 1 раз/день) и длятся от 5 до 250 секунд. Наиболее распространенным вегетативным проявлением является инъекция сосудов конъюнктивы; также отмечается слезотечение.

Диагностика SUNCT синдрома Клиническая оценка Диагноз SUNCT устанавливается клинически. МРТ или КТ проводят для исключения других возможных причин, таких как опухоль гипофиза Синдром SUNCT следует дифференцировать от невралгии тройничного нерва, при которой развивается схожая симптоматика; первый отличается тем, что: Отсутствует рефрактерный период.

Боль ограничена преимущественно зоной иннервации глазной порции тройничного нерва.

Раздражение кожи не провоцирует развитие приступов.

Прием индометацина не сопровождается облегчением боли, как в случаях с некоторыми другими головными болями.