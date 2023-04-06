Кластерная Головная Боль

Симптоматика кластерной головной боли достаточно характерная. Приступы, часто многочисленные, чаще всего возникают в одно и то же время суток, часто являясь причиной пробуждения пациентов.

При возникновении атаки, боль всегда односторонняя, причем на одной и той же стороне головы, в орбитально-височной локализации. Она носит мучительный характер, достигая максимума в течение нескольких минут; разрешение обычно внезапное, наступает спустя 30 минут – 1 час после начала. Пациенты возбуждены, беспокойно двигаются по комнате, в отличие от пациентов с мигренью, которые предпочитают спокойно лежать в темном помещении. Возбужденное состояние может быть настолько сильным, что вызывает у пациента аномальное поведение (например, он может биться головой о стену).

Вегетативная симптоматика, включающая затруднение носового дыхания, ринорею, слезо-течение, покраснение лица и синдром Горнера, достаточно характерна и развивается в типичных случаях на той же стороне, что и головная боль.