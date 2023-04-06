Кластерные головные боли вызывают мучительную, одностороннюю боль в периорбитальной или височной областях, с ипсилатеральными вегетативными симптомами (птоз, слезотечение, ринорея, затруднение носового дыхания). Диагноз ставится на основе клинических данных. При лечении острого приступа применяют триптаны, дигидроэрготамин или кислород. С целью профилактики используют верапамил, препараты лития, топирамат, дивалпроекс, галканезумаб (моноклональное антитело), или их комбинации.
(См. также Подходы к лечению пациентов с головной болью (Approach to the Patient With Headache)).
Кластерные головные боли встречаются чаще у мужчин, обычно возникают в возрасте от 20 до 40 лет; в США распространенность составляет 0,4%. В типичных случаях кластерная головная боль носит эпизодический характер; в течение 1–3 месяцев у пациентов возникает ≥ 1-го приступа в день, после чего наступает период ремиссии, длящийся от месяцев до нескольких лет. У некоторых пациентов наблюдается течение кластерных головных болей без ремиссий.
Патофизиологические механизмы неизвестны, однако периодический характер заболевания подразумевает дисфункцию гипоталамуса.
Прием алкоголя провоцирует кластерную головную боль в течение периода обострений, но не во время ремиссии.
Симптомы и признаки приступообразной головной боли
Симптоматика кластерной головной боли достаточно характерная. Приступы, часто многочисленные, чаще всего возникают в одно и то же время суток, часто являясь причиной пробуждения пациентов.
При возникновении атаки, боль всегда односторонняя, причем на одной и той же стороне головы, в орбитально-височной локализации. Она носит мучительный характер, достигая максимума в течение нескольких минут; разрешение обычно внезапное, наступает спустя 30 минут – 1 час после начала. Пациенты возбуждены, беспокойно двигаются по комнате, в отличие от пациентов с мигренью, которые предпочитают спокойно лежать в темном помещении. Возбужденное состояние может быть настолько сильным, что вызывает у пациента аномальное поведение (например, он может биться головой о стену).
Вегетативная симптоматика, включающая затруднение носового дыхания, ринорею, слезо-течение, покраснение лица и синдром Горнера, достаточно характерна и развивается в типичных случаях на той же стороне, что и головная боль.
Диагностика кластерной головной боли
Клиническая оценка
Диагностика кластерной головной боли основывается на характерной комбинации симптомов и исключении интракраниальной патологии.
Необходимо исключить другие унилатеральные первичные синдромы головных болей с вегетативными симптомами, которые иногда объединяют вместе с кластерной головной болью термином тригеминальные вегетативные цефалгии:
SUNCT (кратковременная односторонняя невралгическая головная боль с инъецированием конъюнктивы и слезотечением) и кратковременная односторонняя невралгическая головная боль (SUNA): приступы очень короткие (от 5 до 250 секунд) и происходят с высокой частотой (до 200 приступов в день).
Хроническая пароксизмальная гемикрания: приступы возникают с большей частотой (> 5/день) и длятся меньше по времени (около 30 минут), чем при кластерных головных болях.
Продолжительная гемикрания: постоянная односторонняя головная боль умеренной степени выраженности, на которую «наслаиваются» короткие приступы более интенсивной головной боли.
Хроническая пароксизмальная гемикрания и постоянная гемикрания, в отличие от синдрома SUNCT и кластерной головной боли (и мигрени), эффективно поддаются терапии индометацином, но не другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП).
Лечение кластерной головной боли
С целью купирования приступов применяют триптаны (парентерально), дигидроэрготамин или инсуффляцию 100% кислорода
Для долгосрочной профилактики эпизодических приступов кластерной головной боли: верапамил, литий, топирамат, дивалпроэкс или их комбинация, либо галканезумаб
Острые приступы кластерной головной боли могут быть купированы парентеральным введением триптана или дигидроэрготамина, золмитриптана, принимаемого назальным спреем, и/или 100% кислородом, полученным с помощью дыхательной маски без ребризера. Кроме того, данные свидетельствуют о том, что острые приступы эпизодической кластерной головной боли можно лечить с помощью портативного устройства, которое обеспечивает неинвазивную стимуляцию блуждающего нерва (1, 2).
Всем пациентам с кластерными головными болями показана профилактическая терапия, поскольку приступы такой головной боли возникают с большой частотой, мучительны и интенсивны. С целью скорой профилактики применяют преднизолон (например, 60 мг перорально 1 раз в день) или блокаду большого затылочного нерва (локальным анестетиком и кортикостероидом), при этом одновременно назначают профилактические препараты с более медленным началом действия (например, верапамил, препараты лития, топирамат, дивалпроекс). Галканезумаб (моноклональное антитело к лиганду кальцитонин-ген-родственного пептида [CGRP]) обычно используется только тогда, когда другие методы лечения эпизодических кластерных головных болей неэффективны.
Неинвазивная чрескожная стимуляция надглазничного нерва с помощью устройства, которое располагают на лбу, может уменьшить частоту кластерных головных болей, также как и неинвазивная стимуляция блуждающего нерва (3).
Справочные материалы по лечению
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Основные положения
При кластерной головной боли обычно развивается мучительная односторонняя головная боль вокруг глазницы или в области виска, сопровождающаяся ипсилатеральным птозом, слезотечением, ринореей и/или затруднением носового дыхания; чаще встречается у мужчин в возрасте 20-40 лет.
Частота приступов ≥ 1 в день в течение 1–3 месяцев, затем – период ремиссии длительностью от нескольких месяцев до нескольких лет.
Диагноз кластерной головной боли ставится на основании клинической картины.
Для прерывания приступа назначают парентерально триптан или дигидроэрготамин и/или 100% кислород с помощью дыхательной маски без ребризера.
Профилактика включает применение преднизолона или проведение блокады большого затылочного нерва (на короткий период), с целью долгосрочной профилактики показан прием верапамила, препаратов лития, топирамата и/или галканезумаба.