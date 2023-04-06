Головная боль напряжения (ГБН)

Головная боль напряжения вызывает умеренную генерализованную боль (обычно сдавливающего характера) без снижения трудоспособности, тошноты или светобоязни, которые ассоциируются с мигренью.
(См. также Подходы к лечению пациентов с головной болью (Approach to the Patient With Headache)).
Головная боль тензионного типа может носить эпизодический характер или быть хронической:
Эпизодические головные боли напряжения возникают через < 15 дней/месяц. Этот подтип достаточно распространен; интенсивность головной боли у большинства пациентов снижается после приема анальгетиков, поэтому они не обращаются к врачу.
Хронические головные боли напряжения возникают через ≥ 15 дней/месяц.
Симптомы и признаки головной боли напряженного типа
В большинстве случае интенсивность головной боли напряжения варьирует от невыраженной до умеренной, характер этой боли часто описывается как «сжимание в тисках». Начинаются боли в затылочной или лобной областях с двух сторон, а затем распространяются на всю голову.
В отличие от мигрени головная боль напряжения не сопровождается тошнотой и рвотой, а также не усиливается при физической активности, воздействии интенсивных раздражителей (свет, звук, запах).
К провоцирующим факторам хронической головной боли напряжения относятся
Нарушение сна
Стресс
Напряжение глаз
Приступы головной боли могут длиться от 30 минут до нескольких дней. В типичных случаях они начинаются спустя несколько часов после пробуждения и ухудшаются в течение дня. Головные боли редко являются причиной пробуждения пациентов.
При хронической головной боли напряжения приступы могут варьировать по интенсивности в течение суток, но являются практически постоянными.
Диагностика головной боли напряженного типа
Клиническая оценка
При установлении диагноза головная боль напряжения опираются на характерную симптоматику и отсутствие патологии при физикальном обследовании, которое включает в себя подробную оценку неврологического статуса. Провоцирующие факторы хронической головной боли напряжения следует нивелировать.
Необходимо отличать головную боль напряжения от неразвившейся формы (forme fruste) мигрени, при которой головные боли напоминают головные боли напряжения и обладают лишь некоторыми признаками мигрени; они небольшой интенсивности и, как правило, купируются специфическими для мигрени препаратами.
При сильных головных болях установленный диагноз "головная боль напряжения", должен быть пересмотрен, так как боли такого типа часто являются мигренозными.
Здравый смысл и предостережения
Лечение головной боли напряжения (ГБН)
Анальгетики
Иногда поведенческие и психологические вмешательства
При хронических головных болях напряжения – амитриптилин
Некоторые препараты, используемые для профилактики мигрени, в частности амитриптилин, эффективны в профилактике хронической головной боли тензионного типа.
При большей части приступов умеренной интенсивности эффективны безрецептурные анальгетики (например, аспирин, ацетаминофен). Облегчение приносит и массаж болезненного участка.
Часто применяются методы поведенческой терапии и психологической помощи (например, релаксация и методы управления стрессом); они особенно эффективны в сочетании с лекарственной терапией.