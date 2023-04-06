Головная боль напряжения (ГБН)

В большинстве случае интенсивность головной боли напряжения варьирует от невыраженной до умеренной, характер этой боли часто описывается как «сжимание в тисках». Начинаются боли в затылочной или лобной областях с двух сторон, а затем распространяются на всю голову.

В отличие от мигрени головная боль напряжения не сопровождается тошнотой и рвотой, а также не усиливается при физической активности, воздействии интенсивных раздражителей (свет, звук, запах).

К провоцирующим факторам хронической головной боли напряжения относятся

Нарушение сна

Стресс

дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

шейная боль

Напряжение глаз

Приступы головной боли могут длиться от 30 минут до нескольких дней. В типичных случаях они начинаются спустя несколько часов после пробуждения и ухудшаются в течение дня. Головные боли редко являются причиной пробуждения пациентов.

При хронической головной боли напряжения приступы могут варьировать по интенсивности в течение суток, но являются практически постоянными.