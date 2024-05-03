Выполнение люмбальной пункции

Абсолютные противопоказания

Подозрение на инфекцию (например, флегмона, абсцесс) в месте введения иглы или рядом с ним: по возможности, используйте альтернативный, неинфицированный участок. Это проводится посредством субокципитального (цистернального) или шейного доступа (С1-С2) и всегда выполняется под рентгеноскопическим контролем.

Относительные противопоказания

Подозрение на повышенное внутричерепное давление из-за внутричерепной массы (например, опухоли, абсцесса мозга или крови, особенно в инфратенториальном пространстве), которая может спровоцировать транстенториальное или мозжечковое вклинение* после люмбальной пункции. Если есть подозрительные признаки (например, очаговый неврологический дефицит, изменение психического состояния, отек диска зрительного нерва, признаки грыжи), перед люмбальной пункцией проводят КТ или МРТ. (Тем не менее риск вклинения не всегда можно предсказать с помощью КТ или МРТ).

Коагулопатия (например, международное нормализованное отношение [МНО] > 1,5, включая терапевтическую антикоагулянтную терапию; тромбоцитопения [< 50 000/мкл, 50 × 10 9 /л] или патологически повышенное активированное частичное тромбопластиновое время), которая может привести к спинальной гематоме при люмбальной пункции: рассмотреть возможность коррекции перед процедурой.†

Сердечно-легочная недостаточность или респираторный дистресс-синдром, которые могут усугубляться при лежачем положении во время люмбальной пункции

Анатомические аномалии в месте введения (например, спондилодез, ламинэктомия, врожденные аномалии)

Было показано, что бактериемия не предрасполагает к менингиту после люмбальной пункции и, таким образом, не является противопоказанием.

* Если люмбальная пункция откладывается, лечение подозреваемого острого бактериального менингита или субарахноидального кровоизлияния начинают немедленно. При менингите также следует немедленно провести посев крови.

† Антикоагулянтная терапия (например, при тромбоэмболии легочной артерии) увеличивает риск кровотечения при канюляции подключичной вены, однако этот риск должен быть сбалансирован с учетом повышенного риска тромбоза (например, инсульта) при отмене антикоагулянтной терапии. Если позволяет время, обсудите любые предполагаемые изменения с врачом, который контролирует антикоагулянтную терапию пациента.