Большинство опухолей в области шишковидного тела происходят из зародышевых клеток.
К распространенным первичным опухолям шишковидной железы относятся герминогенные опухоли:
Герминомы (наиболее распространенные)
Хориокарциномы
Опухоли желточного мешка
Тератомы
Менее распространенные первичные опухоли шишковидной железы включают пинеоцитому и злокачественную пинеобластому.
Опухоли шишковидного тела могут возникать в любом возрасте, чаще в детском.
Сдавливая сильвиев водопровод, эти опухоли становятся причиной повышения внутричерепного давления. Среди других проявлений – парез при взгляде вверх, нарушение реакции зрачка на свет и рефлекса аккомодации, вследствие сдавливания претектальной области в переднем направлении по отношению к верхним бугоркам (синдром Парино). Эти опухоли могут вызывать преждевременное половое созревание, особенно у мальчиков, вероятно, из-за вентрального сдавления гипоталамуса.
Диагностика опухолей шишковидного тела проводится с помощью МРТ и биопсии тканей. Риск развития грыжи, как правило, является противопоказанием для проведения люмбальной пункции.
Прогноз и лечение опухоли эпифиза зависят от гистологического типа опухоли. Применяют лучевую терапию, химиотерапию, хирургическое и радиохирургическое лечение или же их комбинации. Герминомы весьма чувствительны к лучевой терапии и часто излечиваются.
(См. также Обзор внутричерепных опухолей.)