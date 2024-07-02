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Опухоли шишковидного тела

Авторы:Mark H. Bilsky, MD, Weill Medical College of Cornell University
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Большинство опухолей в области шишковидного тела происходят из зародышевых клеток.

К распространенным первичным опухолям шишковидной железы относятся герминогенные опухоли:

  • Герминомы (наиболее распространенные)

  • Хориокарциномы

  • Опухоли желточного мешка

  • Тератомы

Менее распространенные первичные опухоли шишковидной железы включают пинеоцитому и злокачественную пинеобластому.

Опухоли шишковидного тела могут возникать в любом возрасте, чаще в детском.

Сдавливая сильвиев водопровод, эти опухоли становятся причиной повышения внутричерепного давления. Среди других проявлений – парез при взгляде вверх, нарушение реакции зрачка на свет и рефлекса аккомодации, вследствие сдавливания претектальной области в переднем направлении по отношению к верхним бугоркам (синдром Парино). Эти опухоли могут вызывать преждевременное половое созревание, особенно у мальчиков, вероятно, из-за вентрального сдавления гипоталамуса.

Диагностика опухолей шишковидного тела проводится с помощью МРТ и биопсии тканей. Риск развития грыжи, как правило, является противопоказанием для проведения люмбальной пункции.

Прогноз и лечение опухоли эпифиза зависят от гистологического типа опухоли. Применяют лучевую терапию, химиотерапию, хирургическое и радиохирургическое лечение или же их комбинации. Герминомы весьма чувствительны к лучевой терапии и часто излечиваются.

(См. также Обзор внутричерепных опухолей.)

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