Опухоли позвоночника проявляются 3 определенными болевыми синдромами:

Биологическая боль (так называемая)

Механические

Радикулопатия (радикулярная боль)

Биологическая боль, как правило, является самым ранним симптомом всех опухолей позвоночника. Боль обычно возникает ночью или рано утром и исчезает при физической активности. Считается, что она вызвана воспалительными медиаторами, секретируемыми опухолью, на что влияют суточные изменения уровня эндогенных кортикостероидов, секретируемых надпочечниками, или введение экзогенных кортикостероидов.

Механическая боль вызывается переломом позвоночника и усугубляется при движении или физической активности.

Радикулопатия (радикулярная боль) возникает в результате сдавления нервных корешков и сопровождается распространением по всему корешку.

Интрадуральные экстрамедуллярные опухоли могут вызывать боль при сдавливании нервных корешков и могут быть безболезненными, если компрессии подвергается непосредственно спинной мозг без вовлечения корешков.

Могут развиваться неврологические нарушения, указывающие на поражение определенного отдела спинного мозга. В качестве типичных примеров можно привести спастическую слабость, недержание мочи, а также нарушение функций некоторых или всех сенсорных путей на определенном уровне спинного мозга и ниже. Нарушения обычно появляются билатерально.

У некоторых пациентов с интрадуральными опухолями, чаще всего менингиомами и шванномами, наблюдается нарушение чувствительности дистальных отделов нижних конечностей, сегментарные неврологические расстройства, симптомы компрессии спинного мозга или некоторые их комбинации.

Симптомы компрессии спинного мозга могут быстро ухудшаться и привести к параплегии и потере контроля над кишечником и мочевым пузырем.

Также распространены симптомы сдавливания нервного корешка; они включают боль и парестезии, сопровождаемые потерей чувствительности, мышечной слабостью и, если компрессия постоянная, истощением мышц, которое распространяется вдоль распределения пораженных корешков.