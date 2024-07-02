Менингиомы – это опухоли мозговых оболочек, которые могут сдавливать прилегающую ткань мозга. Симптомы зависят от локализации опухоли. Диагноз ставят с помощью МРТ с контрастным веществом. Лечение включает в себя оперативное удаление, стереотаксическую радиохирургию, иногда – лучевую терапию.

Менингиомы, особенно размером < 2 см в диаметре, наиболее распространены среди внутричерепных опухолей. Менингиома – единственная опухоль мозга, которая чаще встречается у женщин (1). Эти опухоли, как правило, возникают у людей среднего и более старшего возраста, с медианным возрастом 67 лет (2), но могут возникнуть и в детском возрасте.

Менингиомы, которые обычно являются доброкачественными, могут развиваться там, где есть твердая мозговая оболочка, чаще всего над выпуклостями возле венозных синусов, вдоль основания черепа, в задней черепной ямке и изредка в желудочках. Могут образовываться множественные менингиомы. Менингиомы сдавливают мозг, но не проникают в его паренхиму. Они могут поражать и деформировать прилегающие кости.

Существует много гистологических типов; клинически все протекают одинаково, а некоторые становятся злокачественными.

(См. также Обзор внутричерепных опухолей.)

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Симптомы и признаки менингиом Симптомы менингиом различаются в зависимости от того, какую часть мозга сдавливает опухоль и, следовательно, от локализации опухоли (см. таблицу Симптомы менингиомы в зависимости от локализации). Опухоли, локализующиеся по срединной линии, у пожилых пациентов могут стать причиной деменции с незначительной очаговой симптоматикой. Таблица Симптомы в зависимости от локализации менингиомы Таблица

Диагностика менингиом МРТ Менингиома (парасагиттальная) Изображение Image courtesy of William R. Shapiro, MD. Диагностика менингиом такая же, как и для других опухолей мозга, и обычно включает МРТ с внутривенным контрастированием парамагнетиком. Изменения (например, атрофия мозга, гиперостоз по конвекситальным поверхностям, изменения бугорка турецкого седла) могут выявиться как случайная находка при КТ или рентгенографии черепа.

Лечение менингиом Имеющие клинические проявления или растущие менингиомы следует удалять хирургическим путем или подвергать лучевой терапии В случае асимптомных малых менингиом, особенно во взрослом возрасте, достаточно мониторирования с помощью нейровизуализации. Симптоматические или растущие менингиомы следует по возможности оперировать. Иногда операция может причинить больше вреда, чем опухоль, и поэтому ее проведение откладывают в следующих случаях: Менингиомы крупные.

Они затрагивают кровеносные сосуды (обычно окружающие вены).

Они располагаются в непосредственной близости от крайне важных отделов мозга (например, от ствола мозга). Стереотаксическая радиохирургия используется для хирургически недоступных менингиом и избирательно для других видов менингиом. Она также применяется при неполном иссечении ткани опухоли или у пациентов пожилого возраста. Если стереотаксическая радиохирургия невозможна и если менингиома рецидивирует, то применяют лучевую терапию.