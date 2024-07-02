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Менингиомы

Авторы:Mark H. Bilsky, MD, Weill Medical College of Cornell University
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Менингиомы – это опухоли мозговых оболочек, которые могут сдавливать прилегающую ткань мозга. Симптомы зависят от локализации опухоли. Диагноз ставят с помощью МРТ с контрастным веществом. Лечение включает в себя оперативное удаление, стереотаксическую радиохирургию, иногда – лучевую терапию.

Менингиомы, особенно размером < 2 см в диаметре, наиболее распространены среди внутричерепных опухолей. Менингиома – единственная опухоль мозга, которая чаще встречается у женщин (1). Эти опухоли, как правило, возникают у людей среднего и более старшего возраста, с медианным возрастом 67 лет (2), но могут возникнуть и в детском возрасте.

Менингиомы, которые обычно являются доброкачественными, могут развиваться там, где есть твердая мозговая оболочка, чаще всего над выпуклостями возле венозных синусов, вдоль основания черепа, в задней черепной ямке и изредка в желудочках. Могут образовываться множественные менингиомы. Менингиомы сдавливают мозг, но не проникают в его паренхиму. Они могут поражать и деформировать прилегающие кости.

Существует много гистологических типов; клинически все протекают одинаково, а некоторые становятся злокачественными.

(См. также Обзор внутричерепных опухолей.)

Справочные материалы

  1. 1. Cao J, Yan W, Li G, et al: Incidence and survival of benign, borderline, and malignant meningioma patients in the United States from 2004 to 2018. Int J Cancer 151(11):1874-1888, 2022. doi: 10.1002/ijc.34198

  2. 2. Ostrom QT, Price M, Neff C, et al: CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2016–2020. Neuro-Oncology 25(Suppl 4):iv1-iv99, 2023. https://doi.org/10.1093/neuonc/noad149

Симптомы и признаки менингиом

Симптомы менингиом различаются в зависимости от того, какую часть мозга сдавливает опухоль и, следовательно, от локализации опухоли (см. таблицу Симптомы менингиомы в зависимости от локализации). Опухоли, локализующиеся по срединной линии, у пожилых пациентов могут стать причиной деменции с незначительной очаговой симптоматикой.

Таблица
Таблица

Симптомы в зависимости от локализации менингиомы

Локализация

Признаки

Основание черепа

Нарушение зрения

Парез глазодвигательных мышц

Экзофтальм

Конвекситальная поверхность мозга

Фокальные судороги

Когнитивные нарушения

Признаки повышения внутричерепного давления на поздних этапах заболевания

Скат и верхушка пирамиды височной кости

Нарушения походки

Атаксия конечностей

Нарушение функции V, VII и VIII пар черепно-мозговых нервов

Большое затылочное отверстие

Боль в затылке со стороны опухоли

Парез, который последовательно вовлекает ипсилатеральную руку, далее ипсилатеральную ногу, затем контрлатеральные ногу и руку

Иногда симптом Лермитта

Нарушение функции черепно-мозговых нервов (например, дисфагия, дизартрия, нистагм, диплопия, гипестезия в области лица)

Ольфакторная ямка

Аносмия

Иногда отек зрительного нерва и нарушение зрения

Парасагиттально или в серповидном отростке

Спастический парез или потеря чувствительности, обычно начинающиеся с контрлатеральной ноги, иногда - в обеих ногах

Когнитивные нарушения

Тенториальные опухоли задней черепной ямки, распространяющиеся вверх или вниз

гидроцефалия

Крыло клиновидной кости:

  • Медиальная часть (прорастание в кавернозный синус)

Парез глазодвигательных мышц

Онемение лица

  • Срединная часть (прорастание в глазницу)

Нарушение зрения

Экзофтальм

  • Латеральная часть (шарообразная опухоль или менингиома en plaque*)

Судороги

Головная боль

Бугорок турецкого седла

Нарушение зрения

Костные изменения, иногда видимые при нейровизуализации

* Менингиома в форме бляшки распространяется по твердой мозговой оболочке с ее утолщением и инвазией в прилегающую кость; иногда опухоль прорастает в височную кость.

Диагностика менингиом

  • МРТ

Диагностика менингиом такая же, как и для других опухолей мозга, и обычно включает МРТ с внутривенным контрастированием парамагнетиком. Изменения (например, атрофия мозга, гиперостоз по конвекситальным поверхностям, изменения бугорка турецкого седла) могут выявиться как случайная находка при КТ или рентгенографии черепа.

Лечение менингиом

  • Имеющие клинические проявления или растущие менингиомы следует удалять хирургическим путем или подвергать лучевой терапии

В случае асимптомных малых менингиом, особенно во взрослом возрасте, достаточно мониторирования с помощью нейровизуализации.

Симптоматические или растущие менингиомы следует по возможности оперировать. Иногда операция может причинить больше вреда, чем опухоль, и поэтому ее проведение откладывают в следующих случаях:

  • Менингиомы крупные.

  • Они затрагивают кровеносные сосуды (обычно окружающие вены).

  • Они располагаются в непосредственной близости от крайне важных отделов мозга (например, от ствола мозга).

Стереотаксическая радиохирургия используется для хирургически недоступных менингиом и избирательно для других видов менингиом. Она также применяется при неполном иссечении ткани опухоли или у пациентов пожилого возраста.

Если стереотаксическая радиохирургия невозможна и если менингиома рецидивирует, то применяют лучевую терапию.

Основные положения

  • Менингиомы являются опухолями мозговых оболочек, которые, как правило, но не всегда бывают доброкачественными.

  • Они развиваются в медианном возрасте 67 лет и чаще встречаются у женщин.

  • Симптомы могут сильно изменяться в зависимости от места локализации опухоли.

  • Удаляемая хирургическим путем симптомная или увеличенная опухоль; использование стереотаксической радиохирургии, если после удаления опухоли остаются отдельные фрагменты, или она не может быть удалена полностью.

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