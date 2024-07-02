Менингиомы – это опухоли мозговых оболочек, которые могут сдавливать прилегающую ткань мозга. Симптомы зависят от локализации опухоли. Диагноз ставят с помощью МРТ с контрастным веществом. Лечение включает в себя оперативное удаление, стереотаксическую радиохирургию, иногда – лучевую терапию.
Менингиомы, особенно размером < 2 см в диаметре, наиболее распространены среди внутричерепных опухолей. Менингиома – единственная опухоль мозга, которая чаще встречается у женщин (1). Эти опухоли, как правило, возникают у людей среднего и более старшего возраста, с медианным возрастом 67 лет (2), но могут возникнуть и в детском возрасте.
Менингиомы, которые обычно являются доброкачественными, могут развиваться там, где есть твердая мозговая оболочка, чаще всего над выпуклостями возле венозных синусов, вдоль основания черепа, в задней черепной ямке и изредка в желудочках. Могут образовываться множественные менингиомы. Менингиомы сдавливают мозг, но не проникают в его паренхиму. Они могут поражать и деформировать прилегающие кости.
Существует много гистологических типов; клинически все протекают одинаково, а некоторые становятся злокачественными.
(См. также Обзор внутричерепных опухолей.)
Справочные материалы
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Симптомы и признаки менингиом
Симптомы менингиом различаются в зависимости от того, какую часть мозга сдавливает опухоль и, следовательно, от локализации опухоли (см. таблицу Симптомы менингиомы в зависимости от локализации). Опухоли, локализующиеся по срединной линии, у пожилых пациентов могут стать причиной деменции с незначительной очаговой симптоматикой.
Симптомы в зависимости от локализации менингиомы
Локализация
Признаки
Основание черепа
Нарушение зрения
Парез глазодвигательных мышц
Экзофтальм
Конвекситальная поверхность мозга
Фокальные судороги
Когнитивные нарушения
Признаки повышения внутричерепного давления на поздних этапах заболевания
Скат и верхушка пирамиды височной кости
Нарушения походки
Атаксия конечностей
Нарушение функции V, VII и VIII пар черепно-мозговых нервов
Большое затылочное отверстие
Боль в затылке со стороны опухоли
Парез, который последовательно вовлекает ипсилатеральную руку, далее ипсилатеральную ногу, затем контрлатеральные ногу и руку
Иногда симптом Лермитта
Нарушение функции черепно-мозговых нервов (например, дисфагия, дизартрия, нистагм, диплопия, гипестезия в области лица)
Ольфакторная ямка
Аносмия
Иногда отек зрительного нерва и нарушение зрения
Парасагиттально или в серповидном отростке
Спастический парез или потеря чувствительности, обычно начинающиеся с контрлатеральной ноги, иногда - в обеих ногах
Когнитивные нарушения
Тенториальные опухоли задней черепной ямки, распространяющиеся вверх или вниз
гидроцефалия
Крыло клиновидной кости:
Парез глазодвигательных мышц
Онемение лица
Нарушение зрения
Экзофтальм
Судороги
Головная боль
Бугорок турецкого седла
Нарушение зрения
Костные изменения, иногда видимые при нейровизуализации
* Менингиома в форме бляшки распространяется по твердой мозговой оболочке с ее утолщением и инвазией в прилегающую кость; иногда опухоль прорастает в височную кость.
Диагностика менингиом
МРТ
Image courtesy of William R. Shapiro, MD.
Диагностика менингиом такая же, как и для других опухолей мозга, и обычно включает МРТ с внутривенным контрастированием парамагнетиком. Изменения (например, атрофия мозга, гиперостоз по конвекситальным поверхностям, изменения бугорка турецкого седла) могут выявиться как случайная находка при КТ или рентгенографии черепа.
Лечение менингиом
Имеющие клинические проявления или растущие менингиомы следует удалять хирургическим путем или подвергать лучевой терапии
В случае асимптомных малых менингиом, особенно во взрослом возрасте, достаточно мониторирования с помощью нейровизуализации.
Симптоматические или растущие менингиомы следует по возможности оперировать. Иногда операция может причинить больше вреда, чем опухоль, и поэтому ее проведение откладывают в следующих случаях:
Менингиомы крупные.
Они затрагивают кровеносные сосуды (обычно окружающие вены).
Они располагаются в непосредственной близости от крайне важных отделов мозга (например, от ствола мозга).
Стереотаксическая радиохирургия используется для хирургически недоступных менингиом и избирательно для других видов менингиом. Она также применяется при неполном иссечении ткани опухоли или у пациентов пожилого возраста.
Если стереотаксическая радиохирургия невозможна и если менингиома рецидивирует, то применяют лучевую терапию.
Основные положения
Менингиомы являются опухолями мозговых оболочек, которые, как правило, но не всегда бывают доброкачественными.
Они развиваются в медианном возрасте 67 лет и чаще встречаются у женщин.
Симптомы могут сильно изменяться в зависимости от места локализации опухоли.
Удаляемая хирургическим путем симптомная или увеличенная опухоль; использование стереотаксической радиохирургии, если после удаления опухоли остаются отдельные фрагменты, или она не может быть удалена полностью.