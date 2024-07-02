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Медуллобластомы

Авторы:Mark H. Bilsky, MD, Weill Medical College of Cornell University
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Медуллобластомы – это примитивные нейроэктодермальные опухоли, которые обычно представляют собой опухоль задней черепной ямки и проявляются в виде обструктивной гидроцефалии.

С помощью новых молекулярных маркеров были идентифицированы, по меньшей мере, 4 типа медуллобластом с разным прогнозом и молекулярной структурой Прогноз варьирует в зависимости от типа.

При медуллобластоме опухолевые клетки могут распространяться по всей спинномозговой жидкости (СМЖ) и необходимо использовать люмбальную пункцию и краниоспинальную визуализацию для определения степени распространенности.

Лечение медуллобластом зависит от генотипа медуллобластомы, степени ее распространения и возраста пациента. Как правило, детям после максимально безопасной резекции назначают комбинированную химиотерапию в попытке избежать применения лучевой терапии (см. также Медуллобластомы у детей). У взрослых после операции проводится лучевая терапия; добавление химиотерапии может улучшить выживаемость.

При проведении лечения 5-летней выживаемости удается достичь в ≥ 75% случаев, а 10-летней – в 67% (1).

(См. также Обзор внутричерепных опухолей.)

Справочные материалы

  1. 1. Li Q, Dai Z, Cao Y, et al: Comparing children and adults with medulloblastoma: A SEER based analysis. Oncotarget 9(53):30189-30198, 2018. doi: 10.18632/oncotarget.23773

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