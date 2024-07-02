Медуллобластомы – это примитивные нейроэктодермальные опухоли, которые обычно представляют собой опухоль задней черепной ямки и проявляются в виде обструктивной гидроцефалии.

С помощью новых молекулярных маркеров были идентифицированы, по меньшей мере, 4 типа медуллобластом с разным прогнозом и молекулярной структурой Прогноз варьирует в зависимости от типа.

При медуллобластоме опухолевые клетки могут распространяться по всей спинномозговой жидкости (СМЖ) и необходимо использовать люмбальную пункцию и краниоспинальную визуализацию для определения степени распространенности.

Лечение медуллобластом зависит от генотипа медуллобластомы, степени ее распространения и возраста пациента. Как правило, детям после максимально безопасной резекции назначают комбинированную химиотерапию в попытке избежать применения лучевой терапии (см. также Медуллобластомы у детей). У взрослых после операции проводится лучевая терапия; добавление химиотерапии может улучшить выживаемость.

Медуллобластома Изображение Image courtesy of William R. Shapiro, MD.

При проведении лечения 5-летней выживаемости удается достичь в ≥ 75% случаев, а 10-летней – в 67% (1).

(См. также Обзор внутричерепных опухолей.)