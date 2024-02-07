Оценка состояния тазобедренного сустава

Обследование начинают с оценки походки. Хромота является распространенной патологией среди пациентов с выраженным тазобедренным артритом и может быть обусловлена любым из следующего:

Боль

Укорочение ног

Контрактура сгибания

Мышечная слабость

Проблемы с коленным суставом

Могут также наблюдаться нарушения внутренней ротации (ранний признак остеоартрита или синовита тазобедренного сустава), сгибания, разгибания или отведения. Поместив руку на гребень подвздошной кости, можно определить движение таза, которое порой ошибочно принимают за движение в тазобедренном суставе. Сгибательная контрактура может быть выявлена при попытке пациента разогнуть конечность при максимальном сгибании противоположного бедра, позволяющем зафиксировать таз. Болезненность в области большого вертела бедренной кости свидетельствует скорее о бурсите и патологии сухожилия ягодичной мышцы (внесуставная), чем о внутрисуставной патологии, хотя измененная походка при тазобедренном артрите может стать причиной вторичных болей в области трохантера. Боль при пассивных движениях (которая оценивается путем внутренней и внешней ротации, когда пациент лежит на спине, а тазобедренный и коленный суставы согнуты на 90°) предполагает внутрисуставное происхождение. Тем не менее, у пациентов могут наблюдаться внутрисуставные и внесуставные нарушения одновременно.