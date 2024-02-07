Оценка лодыжки

Обследование голеностопного сустава включает объективное обследование и иногда артроцентез (см. Выполнение артроцентеза голеностопного сустава).
(См. также Обследование пациента с суставным синдромом (Evaluation of the Patient With Joint Symptoms) и Обзор заболеваний стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
Объективный осмотр голеностопного сустава
Оценивают походку пациента, но только если нет серьезной травмы, которая может усугубляться или осложняться весовой нагрузкой.
Лодыжка проверяется на наличие деформации, отека, обесцвечивания кожи, атрофии мышц и асимметрии с противоположной стороной. Мышцы голени проверяются на атрофию.
Ощущение легкого прикосновения проверяется, как минимум, на верхней части первой перепонки между пальцами и на боковой поверхности стопы. Пульс на тыльной артерии стопы прощупывается на передней поверхности стопы, а пульс на задней большеберцовой артерии прощупывается за медиальной лодыжкой.
Лодыжка осторожно прощупывается для оценки температуры и для обнаружения скрытого отека. Полезно проводить сравнение с непораженной стороной. Пальпация для определения болезненности осуществляется над костями, а затем прощупываются основные связки. Прикосновение только к кости, а затем только к связкам может помочь отличить травму кости от травмы связок.
Пальпация в латеральном направлении включает в себя ощупывание кончика боковой лодыжки, малоберцовой кости и трех боковых связок: передней таранно-малоберцовой, задней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой. Выполняется пальпация проксимальной части малоберцовой кости, поскольку инверсионная травма лодыжки может вызвать в этом месте перелом. Пальпируется также основание 5-й плюсневой кости.
Кости стопы и лодыжки
Если наблюдается тяжелый и овальный отек лодыжки после ее повреждения, выполняется пальпация свода стопы.
Пальпация в медиальном направлении включает в себя ощупывание кончика медиальной лодыжки, большеберцовой кости, ладьевидной кости и медиального дельтовидного связочного комплекса.
Оценка амплитуды пассивных движений включает проверку тыльного и подошвенного сгибания, выворачивание наружу (при фиксации пятки) и выворачивание вовнутрь (путем поворота пятки внутрь). Оценка амплитуды активных движений включает проверку тыльного и подошвенного сгибания и выворачивание наружу.
Если состояние пациента позволяет, после травмы могут быть проведены провокационные пробы для выявления повреждения связок и сухожилий. Нестабильность после растяжения голеностопного сустава, особенно после растяжения боковых связок, оценивается с помощью теста на выявление симптома переднего выдвижного ящика. Для проведения этого теста врач фиксирует нижнюю ногу пациента одной рукой, помещает другую руку под стопу пациента, обхватывает пятку и оттягивает ее вперед. Если связки не повреждены, при натяжении в переднем направлении не должно быть расслабления. Чтобы проверить на предмет разрыва ахиллова сухожилия, выполняется тест Томпсона. Для проведения этого теста пациент ложится на живот, а врач сжимает мышцы голени. Отсутствие нормального сгибания подошвы при выполнении этого маневра предполагает полный или функционально значимый разрыв.