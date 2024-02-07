Оценка лодыжки

Оценивают походку пациента, но только если нет серьезной травмы, которая может усугубляться или осложняться весовой нагрузкой.

Лодыжка проверяется на наличие деформации, отека, обесцвечивания кожи, атрофии мышц и асимметрии с противоположной стороной. Мышцы голени проверяются на атрофию.

Проведение обследования лодыжк... Видео

Ощущение легкого прикосновения проверяется, как минимум, на верхней части первой перепонки между пальцами и на боковой поверхности стопы. Пульс на тыльной артерии стопы прощупывается на передней поверхности стопы, а пульс на задней большеберцовой артерии прощупывается за медиальной лодыжкой.

Лодыжка осторожно прощупывается для оценки температуры и для обнаружения скрытого отека. Полезно проводить сравнение с непораженной стороной. Пальпация для определения болезненности осуществляется над костями, а затем прощупываются основные связки. Прикосновение только к кости, а затем только к связкам может помочь отличить травму кости от травмы связок.

Пальпация в латеральном направлении включает в себя ощупывание кончика боковой лодыжки, малоберцовой кости и трех боковых связок: передней таранно-малоберцовой, задней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой. Выполняется пальпация проксимальной части малоберцовой кости, поскольку инверсионная травма лодыжки может вызвать в этом месте перелом. Пальпируется также основание 5-й плюсневой кости.

Кости стопы и лодыжки

Если наблюдается тяжелый и овальный отек лодыжки после ее повреждения, выполняется пальпация свода стопы.

Пальпация в медиальном направлении включает в себя ощупывание кончика медиальной лодыжки, большеберцовой кости, ладьевидной кости и медиального дельтовидного связочного комплекса.

Оценка амплитуды пассивных движений включает проверку тыльного и подошвенного сгибания, выворачивание наружу (при фиксации пятки) и выворачивание вовнутрь (путем поворота пятки внутрь). Оценка амплитуды активных движений включает проверку тыльного и подошвенного сгибания и выворачивание наружу.

Если состояние пациента позволяет, после травмы могут быть проведены провокационные пробы для выявления повреждения связок и сухожилий. Нестабильность после растяжения голеностопного сустава, особенно после растяжения боковых связок, оценивается с помощью теста на выявление симптома переднего выдвижного ящика. Для проведения этого теста врач фиксирует нижнюю ногу пациента одной рукой, помещает другую руку под стопу пациента, обхватывает пятку и оттягивает ее вперед. Если связки не повреждены, при натяжении в переднем направлении не должно быть расслабления. Чтобы проверить на предмет разрыва ахиллова сухожилия, выполняется тест Томпсона. Для проведения этого теста пациент ложится на живот, а врач сжимает мышцы голени. Отсутствие нормального сгибания подошвы при выполнении этого маневра предполагает полный или функционально значимый разрыв.