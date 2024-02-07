Обследование стопы

Обследование пациента проводится в вертикальном положении для выявления деформации продольного свода стопы при pes planus (плоскаостопие) и pes cavus (высокий подъем). Проводится обследование пациента со спины в положении на носочках; оценивается сокращение икроножной мышцы, степень инверсии пятки, высота продольного свода стопы и степень боковой симметрии.

Вся нога проверяется на наличие депигментации, отеков и повреждений, а также на предмет деформаций, таких как вальгуснаядеформация большого пальца ноги (или бурсит большого пальца стопы) и молоткообразной деформации других пальцев. Осмотр между пальцами ног и под ними может выявить патологические очаги и изъязвления, незамеченные пациентом, особенно у диабетиков (см. рисунок Скрининг диабетической стопы) и у пациентов с периферической нейропатией. Осмотр обуви пациента на ненормальные или асимметричные формы износа может помочь выявить нарушения, которые способствуют аномалиям, такие как остеоартрит.

Кости стопы и лодыжки

Нога осторожно прощупывается для оценки температуры и для обнаружения скрытого отека. Полезно проводить сравнение с непораженной стороной. Ощущение легкого прикосновения проверяется, как минимум, на верхней части первой перепонки между пальцами и на боковой поверхности стопы. Пульс на тыльной артерии стопы прощупывается на передней поверхности стопы, а пульс на задней большеберцовой артерии прощупывается за медиальной лодыжкой.

Как проводить исследование сто... Видео

Нога прощупывается для определения болезненности; чтобы минимизировать беспокойство пациента, пальпация проводится одним пальцем с легкой степенью нажатия. Пальпация плюсневых костей и суставов должна включать пальнацию головки 5-й плюсневой кости (типичное место перелома), пространства между головками плюсневых костей и предплюсне-плюсневых суставов. После травмы пальпация костей предплюсны должна включать в себя пальпацию ладьевидной кости - другого типичного места перелома костей стопы. Болезненность пяточной кости у пациентов с болями в пятке после травмы оценивается путем фиксации пятки в одной руке и сжимания.

Оценка амплитуды пассивных движений включает проверку тыльного и подошвенного сгибания, выворачивание наружу (при фиксации пятки) и выворачивание вовнутрь (путем поворота пятки внутрь). Оценка амплитуды активных движений включает проверку тыльного и подошвенного сгибания и выворачивание наружу. Функциональное состояние задней большеберцовой мышцы определяется, когда пациент встает на одну ногу и пытается подняться на подушечку стопы (тест с подъемом на один каблук).