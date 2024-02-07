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Обследование локтевого сустава

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Обследование локтевого сустава включает объективное обследование и иногда артроцентез (см. Выполнение артроцентеза локтевого сустава).

(См. также Обследование пациента с симптомами заболевания суставов).

Объективный осмотр локтевого сустава

Отек и утолщение синовиальной оболочки при заболеваниях локтевого сустава приводят к появлению выпячиваний и сглаженности в латеральном отделе, между головкой лучевой кости и локтевым отростком. Следует попытаться провести полное (на 180°) разгибание в локтевом суставе. При поражениях сустава, не связанных с артритом и патологией внесуставных тканей, обычно возможно полное разгибание в суставе, а его невозможность следует расценивать как ранний признак артрита. Область вокруг сустава исследуется на наличие отеков. Ревматоидные узелки твердые, особенно в области разгибательной поверхности предплечья. Тофусы пальпируются или иногда заметны под кожей в виде скоплений кремового цвета и указывают на подагру. Узелки в локтевой сумке могут быть либо ревматоидными узелками, либо тофусами. Отек локтевой сумки возникает над вершиной локтевого отростка, является кистозным и не ограничивает движение суставов; его возможными причинами являются инфекция, травма, подагра и ревматоидный артрит. Эпитрохлеарные узлы встречаются над медиальным надмыщелком; они могут быть результатом воспаления в плече, но могут также указывать на саркоидоз, сифилис или лимфому.

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