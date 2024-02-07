Обследование коленого сустава

Внутреннее строение колена

Такие выраженные изменения в области коленного сустава, как припухлость (при внутрисуставном выпоте, наличии кист в подколенной области), атрофия четырехглавой мышцы бедра, нестабильность сустава, могут быть выявлены, когда пациент стоит или идет. Пальпацию коленного сустава производят в положении больного лежа на спине; при этом оценивают состояние надколенника, мыщелков бедренной кости, бугристости большеберцовой кости, плато большеберцовой кости, головки малоберцовой кости, суставной щели с медиальной и латеральной сторон, подколенной ямки, сухожилий четырехглавой мышцы бедра и надколенника. Суставная щель с медиальной и латеральной сторон соответствует локализации медиального и латерального менисков и может быть определена при пальпации сустава в момент медленного сгибания и разгибания. Болезненность внесуставных сумок, в частности сумки гусиной лапки, расположенной ниже суставной щели с медиальной стороны, необходимо дифференцировать от патологии сустава.

Как обследовать коленный суста... Видео

Диагностика небольших выпотов в коленном суставе обычно затруднена, ее лучше проводить, используя следующий прием. В положении пациента лежа на спине с расслабленными мышцами бедра и голени производят полное разгибание в коленном суставе и слегка ротируют конечность кнаружи. При этом активно массируют медиальный отдел сустава для полного удаления жидкости из этой области. Помещение одной руки на область супрапателлярного заворота (в пределах синовиальной ткани над надколенником) и легкое массирование или надавливание на боковую часть коленного сустава могут создать видимые медиально, если выпот присутствует, волну или выпячивание. Значительные выпоты могут быть выявлены визуально либо определяются по баллотированию надколенника. Полезно проводить сравнение с непораженной стороной. Внутрисуставные выпоты возможны при многих заболеваниях суставов, включая ревматоидном артрите, остеоартроз, подагру и травматические повреждения.

Для выявления сгибательных контрактур следует попытаться полностью разогнуть коленный сустав (на 180°). При этом оценивают объем свободных, безболезненных движений надколенника.