Обследование запястья

Кости кисти Изображение MEDICAL RF.COM/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Запястье осматривается на наличие грубой деформации, покраснения и отечности (включая очаговый отек из-за ганглиозной кисты) и осторожно пальпируется для оценки температуры кожи и выявления скрытого отека. Обнаруженные отклонения можно сравнить с непораженной стороной.

Кости, сустав и мягкие ткани пальпируются для выявления очагов болезненности. Болезненность в области анатомической табакерки (впадина между длинным разгибателем большого пальца на локтевой стороне и отводящей мышцой большого пальца и коротким разгибателем большого пальца на лучевой стороне) предлагает травму ладьевидной кости. Анатомическую табакерку лучше всего видно, когда пациент вытягивает большой палец, как автостопщик.

Проводится оценка амплитуды движений, включая выпрямление и сгибание, лучевое и локтевое отклонение. Выпрямление и сгибание можно сравнить на обеих конечностях, когда пациент поднимает оба локтя, сначала ладонями вместе, а потом тыльной стороной.

Если состояние пациента позволяет, можно провести провокационные пробы на тендинопатию и слабость связок. Проба Финкельштейна делается для выявления синдрома де Кервена, который является тендосиновитом сухожилия большого пальца руки. Во время проведения этой пробы пациент прячет большой палец в кулак, а затем выполняется осторожное пассивное локтевое отклонение; проба считается позитивной при появлении боли. Чтобы оценить устойчивость дистального радиально-локтевого сочленения, специалист захватывает дистальную часть локтевой кости пальцами одной руки и дистальную часть радиальной кости пальцами другой, и дергает их вверх и вниз в противоположных направлениях.