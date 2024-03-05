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Кисты Бейкера

(Кисты Бейкера; кисты подколенной ямки)

Авторы:Deepan S. Dalal, MD, MPH, Brown University
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Кисты Бейкера представляют собой увеличенные сумки в подколенной ямке. Они заполнены синовиальной жидкостью и обычно сообщаются с прилежащим суставным пространством. Симптомы включают боль, отек позади колена, скованность и снижение амплитуды движений в коленном суставе. Диагноз обычно ставится на основании клинических данных; тем не менее, при неубедительности клинических данных может потребоваться ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография. При наличии симптомов лечение включает нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и, иногда, дренаж, инъекции кортикостероидов или хирургическое удаление кисты.

Кисты Бейкера — это заполненные жидкостью подколенные суставные сумки, которые образуются в результате скопления синовиальной жидкости в коленном суставе. Большинство кист Бейкера небольшие и не вызывают симптомов. Когда они становятся больше (> 5 см), они могут быть замечены пациентом как припухлость за коленом.

Этиология кист Бейкера

В большинстве кист Бейкера жидкость накапливается из прилежащего суставного пространства колена. Увеличение продукции синовиальной жидкости обусловлено основным заболеванием суставов. Синовиальная жидкость течет от сустава в кисту при разгибании колена. У детей кисты Бейкера могут развиваться без сообщения с коленным суставом (например, из сумки икроножной и полуперепончатой мышц) у детей.

Кисты Бейкера обычно вызываются

  • Предшествующей травмой колена

  • Ревматоидным артритом и другими воспалительными артропатиями

  • Остеоартрит

  • Чрезмерной нагрузкой на коленный сустав

Признаки и симптомы кисты Бейкера

Кисты Бейкера могут протекать бессимптомно, но становятся заметными, когда они опухают (например, ≥ 5 см). Сдавление прилежащей ткани может вызвать боль, обычно при разгибании колена. По мере увеличения размера кисты пациенты жалуются на усиливающуюся боль, повышенную скованность в коленном суставе и уменьшение амплитуды движений. Кисты могут разрываться, симулируя тромбоз глубоких вен, с отеком дистальных отделов ног, эритемой, ощущением тепла и/или симптомом Хомана.

Здравый смысл и предостережения

  • У пациентов с подозрением на тромбоз глубоких вен голени, особенно при наличии хронического выпота в колене или острой болью в колене, следует заподозрить разрыв кисты Бейкера.

Диагностика кисты Бейкера

  • Клиническая оценка

  • Иногда – УЗИ

  • Иногда магнитно-резонансная томография

Кисты Бейкера находятся в подколенной ямке. Кисты более заметны и плотны, когда пациент стоит и его колено полностью выпрямлено.

Если клинические данные неоднозначны (например, если кисты небольшие или болезненные или требуется дифференциальный диагноз с тромбозом глубоких вен или отложением подколенной жировой ткани), можно назначить УЗИ. Магнитно-резонансная томография проводится время от времени, например, если ультразвуковое исследование не дает результатов или для диагностики и определения внутренних нарушений коленного сустава, при которых может потребоваться хирургическое вмешательство.

Если начало острое или подострое, с подозрением на воспаление, следует провести аспирацию сустава или синовиальной сумки, чтобы исключить инфекцию или кристаллический артрит (как это необходимо при любом остром моноартикулярном артрите).

Лечение кисты Бейкера

  • Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

  • Аспирация сустава и инъекции кортикостероидов

  • В редких случаях – хирургическое удаление кисты

Бессимптомные кисты не требуют лечения. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются основным методом лечения симптоматических кист Бейкера.

Для удаления жидкости и облегчения боли и отека может проводиться аспирация содержимого сустава. Для лечения воспаления иногда используют артроцентез и инъекции кортикостероидов. Иногда киста аспирируется под контролем УЗИ. Если другие методы лечения неэффективны, альтернативой является удаление кисты хирургическим путем.

Основные положения

  • Обычными причинами кист Бейкера являются предшествующая травма, ревматоидный артрит, остеоартрит или чрезмерная нагрузка на коленный сустав.

  • Если клинические данные неубедительны, выполняют ультрасонографию или, реже, магнитно-резонансную томографию.

  • При наличии симптомов в большинстве случаев назначают НПВП, иногда проводят артроцентез и инъекции кортикостероидов.

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