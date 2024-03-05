Клиническая оценка

Иногда – УЗИ

Иногда магнитно-резонансная томография

Кисты Бейкера находятся в подколенной ямке. Кисты более заметны и плотны, когда пациент стоит и его колено полностью выпрямлено.

Если клинические данные неоднозначны (например, если кисты небольшие или болезненные или требуется дифференциальный диагноз с тромбозом глубоких вен или отложением подколенной жировой ткани), можно назначить УЗИ. Магнитно-резонансная томография проводится время от времени, например, если ультразвуковое исследование не дает результатов или для диагностики и определения внутренних нарушений коленного сустава, при которых может потребоваться хирургическое вмешательство.

Если начало острое или подострое, с подозрением на воспаление, следует провести аспирацию сустава или синовиальной сумки, чтобы исключить инфекцию или кристаллический артрит (как это необходимо при любом остром моноартикулярном артрите).