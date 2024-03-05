Кисты Бейкера представляют собой увеличенные сумки в подколенной ямке. Они заполнены синовиальной жидкостью и обычно сообщаются с прилежащим суставным пространством. Симптомы включают боль, отек позади колена, скованность и снижение амплитуды движений в коленном суставе. Диагноз обычно ставится на основании клинических данных; тем не менее, при неубедительности клинических данных может потребоваться ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография. При наличии симптомов лечение включает нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и, иногда, дренаж, инъекции кортикостероидов или хирургическое удаление кисты.
Кисты Бейкера — это заполненные жидкостью подколенные суставные сумки, которые образуются в результате скопления синовиальной жидкости в коленном суставе. Большинство кист Бейкера небольшие и не вызывают симптомов. Когда они становятся больше (> 5 см), они могут быть замечены пациентом как припухлость за коленом.
Этиология кист Бейкера
В большинстве кист Бейкера жидкость накапливается из прилежащего суставного пространства колена. Увеличение продукции синовиальной жидкости обусловлено основным заболеванием суставов. Синовиальная жидкость течет от сустава в кисту при разгибании колена. У детей кисты Бейкера могут развиваться без сообщения с коленным суставом (например, из сумки икроножной и полуперепончатой мышц) у детей.
Кисты Бейкера обычно вызываются
Предшествующей травмой колена
Ревматоидным артритом и другими воспалительными артропатиями
Остеоартрит
Чрезмерной нагрузкой на коленный сустав
Признаки и симптомы кисты Бейкера
Кисты Бейкера могут протекать бессимптомно, но становятся заметными, когда они опухают (например, ≥ 5 см). Сдавление прилежащей ткани может вызвать боль, обычно при разгибании колена. По мере увеличения размера кисты пациенты жалуются на усиливающуюся боль, повышенную скованность в коленном суставе и уменьшение амплитуды движений. Кисты могут разрываться, симулируя тромбоз глубоких вен, с отеком дистальных отделов ног, эритемой, ощущением тепла и/или симптомом Хомана.
Здравый смысл и предостережения
Диагностика кисты Бейкера
Клиническая оценка
Иногда – УЗИ
Иногда магнитно-резонансная томография
Кисты Бейкера находятся в подколенной ямке. Кисты более заметны и плотны, когда пациент стоит и его колено полностью выпрямлено.
Если клинические данные неоднозначны (например, если кисты небольшие или болезненные или требуется дифференциальный диагноз с тромбозом глубоких вен или отложением подколенной жировой ткани), можно назначить УЗИ. Магнитно-резонансная томография проводится время от времени, например, если ультразвуковое исследование не дает результатов или для диагностики и определения внутренних нарушений коленного сустава, при которых может потребоваться хирургическое вмешательство.
Если начало острое или подострое, с подозрением на воспаление, следует провести аспирацию сустава или синовиальной сумки, чтобы исключить инфекцию или кристаллический артрит (как это необходимо при любом остром моноартикулярном артрите).
Лечение кисты Бейкера
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Аспирация сустава и инъекции кортикостероидов
В редких случаях – хирургическое удаление кисты
Бессимптомные кисты не требуют лечения. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются основным методом лечения симптоматических кист Бейкера.
Для удаления жидкости и облегчения боли и отека может проводиться аспирация содержимого сустава. Для лечения воспаления иногда используют артроцентез и инъекции кортикостероидов. Иногда киста аспирируется под контролем УЗИ. Если другие методы лечения неэффективны, альтернативой является удаление кисты хирургическим путем.
Основные положения
Обычными причинами кист Бейкера являются предшествующая травма, ревматоидный артрит, остеоартрит или чрезмерная нагрузка на коленный сустав.
Если клинические данные неубедительны, выполняют ультрасонографию или, реже, магнитно-резонансную томографию.
При наличии симптомов в большинстве случаев назначают НПВП, иногда проводят артроцентез и инъекции кортикостероидов.