Остеопороз

Бисфосфонаты являются препаратами первой линии. Подавляя резорбцию костной ткани, они способствуют сохранению костной массы и снижают риск переломов позвонков и шейки бедра до 50% (3). Метаболизм костной ткани снижается после 3 месяцев бисфосфонатной терапии, а снижение риска переломов становится очевидным уже через год после начала терапии. Бисфосфанаты можно применять перорально или внутривенно. Бисфосфонаты включают следующее:

Имеющиеся данные подтверждают продолжительность лечения пероральными бисфосфонатами (например, алендронатом или ризедронатом) в течение 5 лет или внутривенным введением золедроновой кислоты в течение 3 лет; однако более длительная продолжительность лечения может быть оправдана у некоторых пациентов с особенно высоким риском переломов (4).

Пероральные бисфосфонаты следует принимать натощак, запивая полным (8 унций, 250 мл) стаканом воды. После введения пациент должен оставаться в вертикальном положении в течение по крайней мере 30 минут (60 минут для ибандроната) и не принимать что-либо еще перорально в течение этого периода времени, потому что пища снижает биодоступность. Эти препараты безопасны для использования у пациентов с клиренсом креатинина > 35 мл/минуту. Пероральные бисфосфонаты могут вызывать раздражение пищевода. Заболевания пищевода, которые замедляют время прохождения пищи, и нарушения со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта являются относительными противопоказаниями к назначению бисфосфонатов внутрь. Внутривенные бисфосфонаты показаны, если пациент не переносит или у него не усваиваются оральные бисфосфонаты.

Остеонекроз челюсти и атипичные переломы бедренной кости редко наблюдаются у пациентов, получающих антирезорбтивную терапию бисфосфонатами, ромосозумабом или деносумабом (5). К факторам риска относятся инвазивные стоматологические процедуры, внутривенное введение бисфосфонатов и злокачественные опухоли. Преимущества от снижения риска переломов, связанных с остеопорозом, значительно перевешивают этот небольшой риск. Хотя некоторые стоматологи просят пациента прекратить прием бисфосфонатов за несколько недель или месяцев до инвазивной стоматологической процедуры, неясно, снижает ли это риск остеонекроза челюсти.

Долгосрочное применение бифосфонатов может увеличить риск атипичных переломов бедренной кости (6). Эти переломы происходят в серединной оси бедренной кости с минимальной или полным отсутствием травмы; им могут предшествовать недели или месяцы боли в бедре. Переломы могут быть двусторонними, даже если симптомы только односторонние.

Чтобы свести к минимуму частоту переломов, следует учесть необходимость приостанавливать прием бисфосфонатов после примерно:

3-5 лет их приема пациентами с остеопорозом (по результатам ДЭРА-сканирования), которые подвержены малочисленным факторам риска, обуславливающим потерю костной ткани, или не имеют таковых вовсе (3 года – при приеме внутривенно золедроновой кислоты и 5 лет – при приеме пероральных бисфосфонатов)

5–10 лет их приема пациентами с остеопорозом (по данным ДЭРА-сканирования) и переломами или дополнительными значимыми постоянными факторами риска потери костной ткани и будущих переломов (7, 8)

Прекращение приема бисфосфонатов (лекарственные каникулы), а также начало и продолжительность курса лечения зависят от таких факторов риска для пациента, как возраст, сопутствующие заболевания, предыдущие истории переломов, результаты сканирования ДРА и риск ухудшения состояния. Лекарственные каникулы составляют 1 год или более. Пациентов, на бисфосфонатных каникулах, нужно тщательно мониторировать на предмет новых переломов или ускоренной потери костной массы, выявленных при ДЭРА-сканировании, особенно после отсутствия терапии в течение 2 лет и более.

Во время терапии антирезорбтивными препаратами, такими как бисфосфонаты, подавляется обмен веществ в костной ткани, о чем свидетельствуют низкие показатели в сыворотке или моче натощак перекрестно-связанных N-телопептидов (NTX) или перекрестно-связанных С-телопептидов (CTX) . Таким образом, показатели маркеров костного обмена могут помочь определить приверженность к терапии, а также достаточную абсорбцию, что особенно полезно для мониторинга у пациентов, принимающих пероральные бисфосфонаты. Эти маркеры могут оставаться на низком уровне в течение ≥ 2 лет после терапии. У пациентов, не получавших лечения, повышение уровня маркеров костного метаболизма, особенно более высокие уровни, указывает на повышенный риск переломов. Однако не ясно, следует ли использовать уровни маркеров метаболизма костной ткани в качестве критериев для определения начала или окончания "лекарственных каникул".

Немедленное начало терапии бисфосфонатами после остеопоротических переломов является спорным из-за теоретических опасений, что эти препараты могут препятствовать заживлению костей. Однако большинство экспертов рекомендуют начинать прием бисфосфоната во время госпитализации по поводу перелома (9). Нет причин откладывать терапию с целью получения результатов ДЭРА-сканирования, поскольку патологический перелом шейки бедра или позвонка подтверждает наличие остеопороза.

Деносумаб является моноклональным антителом к рецептору-активатору лиганда ядерного фактора каппа-B (RANKL) и уменьшает резорбцию кости путем ингибирования образования остеокластов (10). Денозумаб может быть полезен пациентам, не переносящим или не отвечающим на другие виды терапии или пациентам с нарушенной функцией почек. Было обнаружено, что этот препарат имеет хороший профиль безопасности при применении на протяжении 10 лет (11). Деносумаб противопоказан пациентам с гипокальциемией, так как он может вызывать изменение уровня кальция, которое приводит к глубокой гипокальциемии и возникновению побочных эффектов, таких как тетания. Об остеонекрозе челюсти и атипичных переломах бедренной кости у пациентов, принимающих деносумаб, сообщалось редко.

Пациентам, которые принимают деносумаб, не следует прерывать его прием, потому что прерывание может повлечь за собой быстрое снижение минеральной плотности кости и, что особенно важно, повысить риск переломов, в частности, переломов позвоночника, часто множественных (12). Если и когда прием деносумаба прекращается, пациенты должны быть переведены на такой бисфосфонат как внутривенно вводимая золедроновая кислота, по крайней мере в течение года, дольше, если есть постоянный риск переломов (13).

Ралоксифен является селективным модулятором рецептора эстрогена (СМРЭ), который может использоваться у женщин, не переносящих бисфосфонаты или деносумаб. Назначается перорально один раз в день, снижает риск переломов позвонков на 50%, но в отношении переломов тазобедренного сустава такой эффект не показан (14). Ралоксифен не стимулирует матку и оказывает действие на молочную железу, противоположное действию эстрогена. Это снижает риск инвазивного рака молочной железы. Ралоксифен может увеличить риск тромбоэмболии.

Эстроген может сохранить минерализацию костной ткани и предотвращать переломы. Однако из-за доступности других более эффективных методов лечения и потенциального вреда, связанного с лечением эстрогенами, его использование ограничено отдельными случаями. Однако использование эстрогена повышает риск развития тромбоэмболии и рака эндометрия и может увеличить риск развития рака молочной железы. Риск рака эндометрия может быть снижен у женщин с интактной маткой путем приема прогестина с эстрогеном (см. Гормональная терапия). Тем не менее, прием комбинации прогестина и эстрогена повышает риск развития рака молочной железы, ишемической болезни сердца, инсульта и желчной болезни. Таким образом, потенциальный вред от терапии остеопороза эстрогенами перевешивает ее потенциальную пользу для большинства женщин.

Не следует регулярно использовать Iинтраназальный лососевый кальцитонин для лечения остеопороза. Лососевый кальцитонин может обеспечить кратковременный обезболивающий эффект после острого перелома, например, болезненный перелом позвоночника, из-за эффекта эндорфина (15). Этот метод не эффективен для уменьшения вероятности переломов.