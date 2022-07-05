Опухоли суставов

Теносиновиальная гигантоклеточная опухоль (ранее называемая пигментным виллонодулярным синовитом) считается доброкачественным неопластическим образованием синовиальной оболочки, которая может возникать как вокруг, так и внутри сустава. Опухоль может быть узловатой (локализованной в очаге) в мелких суставах кистей, стоп и колена или, чаще всего, диффузно распространяться в более крупных суставах, таких как коленный и тазобедренный. Когда опухоль поражает сухожилие, она называется гигантоклеточной опухолью сухожильного влагалища. Он характеризуется утолщением синовиальной оболочки и наличием в ней гемосидерина, что обусловливает характерную кровянистую окраску и изменения, выявляемые при МРТ. Эта ткань может распространяться на окружающую кость, вызывая ее кистозную дегенерацию и повреждение хряща. Теноcиновиальная гигантоклеточная опухоль обычно бывает моноартикулярной, но встречается и полиартикулярная.

Опухоли возникают из неопластических синовиальных клеток, которые сверхэкспрессируют фактор роста КСФ-1 (колониестимулирующий фактор-1). Опухоли, как правило, состоят из небольшого количества этих клеток и высокого процента миелоидных предшественников (моноцитов и макрофагов), имеющих рецепторы КСФ-1 (КСФ-1Р). КСФ-1 стимулирует рост этих миелоидных клеток-предшественников.

Диффузная теносиновиальная гигантоклеточная опухоль характеризуется высокой частотой рецидивов, которые часто приводят к дальнейшим хирургическим вмешательствам и осложнениям. Стандартным лечением является полное удаление с помощью синовэктомии. Небольшие поражения на доступных суставах можно лечить артроскопической резекцией, хотя существует некоторый риск заражения всего сустава. Для более полной резекции обычно необходима открытая артротомия. Опухоль может располагаться как внутри, так и снаружи капсулы сустава, особенно при поражении подколенной области.

Пексидартиниб–пероральный препарат, используется для лечения симптоматической теносиновиальной гигантоклеточной опухоли, вызывающей тяжелые осложнения или функциональные ограничения, которые не поддаются лечению хирургическим путем. Связываясь с рецептором колониестимулирующего фактора 1 (КСФ-1Р), экспрессированным на моноцитах, макрофагах и остеокластах, препарат может предотвращать пролиферацию опухоли. Побочные эффекты от его действия включают гепатит и печеночную недостаточность. Роль пексидартинибав текущий момент переоценивается (1). В США в инструкции-вкладыше по применению этого препарата включено предупреждение о риске серьезного и потенциально смертельного повреждения печени. Пексидартиниб доступен в США только в онкологических центрах через специальную Программу оценки и снижения рисков.

Теносиновиальная гигантоклеточная опухоль Изображение Image courtesy of Michael J. Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.

Позднее лечение теносиновиальной гигантоклеточной опухоли, особенно после рецидива, может потребовать полной замены сустава. Иногда после нескольких синовэктомий используют лучевую терапию.