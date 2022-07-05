Доброкачественные опухоли костей и костные кисты

Аневризматическая костная киста – это увеличивающееся идиопатическое образование, возникающие обычно в возрасте до 25 лет. Это кистозное поражение обычно возникает в метафизах длинных трубчатых костей, но и почти все другие кости могут быть затронуты. Она, как правило, растет медленно. Периостальная новая костная оболочка формируется вокруг экспансивного поражения и часто шире, чем исходная кость. Характерны боль и локальная припухлость. Прежде чем будет установлен диагноз, проходит от нескольких недель до г.

Характерна рентгенологическая картина: область просветления обычно четко очерчена и расположена эксцентрично; надкостница выпячивается ("мыльные пузыри"), выдаваясь в окружающие мягкие ткани, а может быть окружена новообразованной костной тканью. МРТ обычно показывает уровень жидкости. При визуализации некоторые аневризматические костные кистовидные поражения могут выглядеть более угрожающе, напоминая по характеристикам остеосаркому, поэтому могут возникнуть подозрения на телеангиэктатическую остеосаркому. Солидный вариант аневризмальной костной кисты можно рентгенологически перепутать с гигантоклеточной остеобластомой, расположенной на самом конце кости.

При аневризматических костных кистах, подтвержденных биопсией, могут быть инъецированы доксициклин, альбумин и воздух в виде инъекционной пены. Может потребоваться более одной или двух инъекций. Были использованы другие склерозирующие препараты на спиртовой основе. Наиболее успешным методом лечения является хирургическое удаление всего пораженного участка; после неполного удаления иногда происходит регрессия. По возможности следует избегать облучения, поскольку саркомы иногда развиваются после лучевой терапии. Лучевая терапия может быть методом выбора при локализации кисты в позвоночнике, когда она сдавливает спинной мозг, а ее хирургическое удаление оказывается невозможным.