Обзор кристаллических артритов (Overview of Crystal-Induced Arthritides)

Артрит может возникнуть вследствие отложения в суставах кристаллов:

Моноурат натрия

Дигидрат пирофосфат кальция

Одноосновный фосфат кальция (апатит)

Изредка – другие, такие как кристаллы оксалата кальция

Для окончательной постановки диагноза требуется исследование синовиальной жидкости. Для идентификации большинства кристаллов используют микроскопию в поляризованном свете; кристаллы основного фосфата кальция имеют ультрамикроскопические размеры и требуют специальных методов исследования. Кристаллы могут находиться внутри лейкоцитов или располагаться вне клеток; любая из находок является диагностическим признаком микрокристаллического артрита. Наличие кристаллов не исключает возможности параллельного развития инфекционных или других форм артритов. Неинвазивную идентификацию кристаллов моноурата натрия и пирофосфата кальция дигидрата можно проводить с помощью ультразвукового исследования, однако не все УЗИ-специалисты имеют достаточный опыт, чтобы надежно установить диагноз. Для выявления отложений мочевой кислоты или кальция можно также использовать КТ с 2-мя источниками излучения, но ни одна из этих визуализаций не обладает 100% чувствительностью.

Микрокристаллические артриты включают следующие: