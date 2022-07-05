Болезнь отложения кристаллов основного фосфата кальция и оксалата кальция

Болезни отложения кристаллов одноосновного фосфата кальция (апатита) и оксалата кальция обычно имеют клинические проявления, сходные с таковыми при других кристаллических артритах. (См. также Обзор кристаллических артритов (Overview of Crystal-Induced Arthritides)).
Болезнь отложения кристаллов основного фосфата кальция
Большинство патологических кальцинатов содержит смесь карбонатзамещенного гидроксилапатита и октакальция фосфата. Поскольку эти ультрамикроскопические кристаллы являются некислыми фосфатами кальция, обозначение их термином основной фосфат кальция (ОФК) предпочтительнее, чем термином апатит. Эти микроскопические кристаллы обнаруживают в виде снежка при некоторых ревматических заболеваниях (кальцифицирующие тендиниты, кальцифицирующие периартриты, в некоторых случаях системной склеродермии и дерматомиозита). Они также обнаруживаются в синовиальной жидкости и хрящах у больных с любыми дегенеративными артропатиями на достаточно поздних стадиях, когда рентгенологическое исследование выявляет сужение суставной щели.
Кристаллы ОФК могут разрушать суставы и вызывать тяжелое внутрисуставное или периартикулярное воспаление.
Одним из примеров является плечевой/коленный синдром Милуоки– хроническая деструктивная артропатия, проявляющаяся преимущественно у женщин старшего возраста, которая обычно развивается в плечевых и часто в коленных суставах. Синдром характеризуется хроническим обширным, но минимально воспалительным синовиальным выпотом.
Острая псевдоподагра из-за периартикулярного отложения кристаллов ОФК может походить на подагру и зачастую проявляется как дискретный синдром у молодых женщин (реже у молодых мужчин); лечение такое же, как при острой подагре. Диагностическая рыхлая или плотная кальцификация периартикулярных структур, присутствующая на рентгенограммах во время острой вспышки, может спонтанно разрешаться в течение недель или месяцев.
Наряду с анализом синовиальной жидкости должна быть проведена рентгенография симптомных суставов. На рентгенографическом снимке кристаллы ОФК могут визуализироваться как околосуставные размытые затемнения; такие кристаллы часто спонтанно растворяются в течение нескольких месяцев, а иногда – в течение нескольких дней. Специфические тесты для выявления кристаллов основного фосфата кальция в синовиальной жидкости отсутствуют. Скопления кристаллов обычно можно идентифицировать только при окрашивании специальными кальций-чувствительными красителями или при трансмиссионной электронной микроскопии. Скопления кристаллов не обладают двойным лучепреломлением в поляризованном свете.
В качестве лечения болезни отложения кристаллов основного фосфата кальция назначают перорально прием колхицина, представителя группы НПВП, или при поражении крупных суставов – внутрисуставное введение глюкокортикоидов в виде кристаллической супензии. Принципы лечения те же, что и при острой подагре.
Болезнь отложения кристаллов кальция оксалата
Болезнь отложения кристаллов кальция оксалата встречается очень редко. Она наиболее часто возникает у больных с азотемией, находящихся на гемодиализе или перитонеальном диализе, особенно у тех из них, кто одновременно получает аскорбиновую кислоту (витамин С), которая метаболизируется до оксалата. Однако усовершенствование растворов для обменного диализа привело к фактическому исчезновению этого заболевания.
Кристаллы могут откладываться не только в суставах, но и в стенках кровеносных сосудов и коже. Эти кристаллы имеют положительную или неопределенную бипирамидальную структуру и обладают двойным лучепреломлением. В синовиальной жидкости может содержаться > 2 000 лейкоцитов/мкл. При рентгенографии кристаллы оксалата кальция неотличимы от периартикулярных кальцификаций ОФК или отложений кристаллов дигидрата пирофосфата кальция (ДПФК) в хрящах.
Лечение болезни отложения кристаллов оксалата кальция является таким же, как и кальций-пирофосфатного артрита (болезни отложения кристаллов ДПФК).