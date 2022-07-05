Болезнь отложения кристаллов основного фосфата кальция и оксалата кальция

Большинство патологических кальцинатов содержит смесь карбонатзамещенного гидроксилапатита и октакальция фосфата. Поскольку эти ультрамикроскопические кристаллы являются некислыми фосфатами кальция, обозначение их термином основной фосфат кальция (ОФК) предпочтительнее, чем термином апатит. Эти микроскопические кристаллы обнаруживают в виде снежка при некоторых ревматических заболеваниях (кальцифицирующие тендиниты, кальцифицирующие периартриты, в некоторых случаях системной склеродермии и дерматомиозита). Они также обнаруживаются в синовиальной жидкости и хрящах у больных с любыми дегенеративными артропатиями на достаточно поздних стадиях, когда рентгенологическое исследование выявляет сужение суставной щели.

Кристаллы ОФК могут разрушать суставы и вызывать тяжелое внутрисуставное или периартикулярное воспаление.

Одним из примеров является плечевой/коленный синдром Милуоки– хроническая деструктивная артропатия, проявляющаяся преимущественно у женщин старшего возраста, которая обычно развивается в плечевых и часто в коленных суставах. Синдром характеризуется хроническим обширным, но минимально воспалительным синовиальным выпотом.

Острая псевдоподагра из-за периартикулярного отложения кристаллов ОФК может походить на подагру и зачастую проявляется как дискретный синдром у молодых женщин (реже у молодых мужчин); лечение такое же, как при острой подагре. Диагностическая рыхлая или плотная кальцификация периартикулярных структур, присутствующая на рентгенограммах во время острой вспышки, может спонтанно разрешаться в течение недель или месяцев.

Наряду с анализом синовиальной жидкости должна быть проведена рентгенография симптомных суставов. На рентгенографическом снимке кристаллы ОФК могут визуализироваться как околосуставные размытые затемнения; такие кристаллы часто спонтанно растворяются в течение нескольких месяцев, а иногда – в течение нескольких дней. Специфические тесты для выявления кристаллов основного фосфата кальция в синовиальной жидкости отсутствуют. Скопления кристаллов обычно можно идентифицировать только при окрашивании специальными кальций-чувствительными красителями или при трансмиссионной электронной микроскопии. Скопления кристаллов не обладают двойным лучепреломлением в поляризованном свете.

В качестве лечения болезни отложения кристаллов основного фосфата кальция назначают перорально прием колхицина, представителя группы НПВП, или при поражении крупных суставов – внутрисуставное введение глюкокортикоидов в виде кристаллической супензии. Принципы лечения те же, что и при острой подагре.