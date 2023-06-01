Выполнение пункции пястно-фаланговых и межфаланговых суставов

Сначала попросите пациента вытянуть палец. В этом положении пальпируют дорсальную сторону сустава и сухожилие мышцы-разгибателя. Затем попросите пациента расслабить палец. Потяните расслабленный палец на себя, что немного расширяет суставное пространство и делает линию сустава видимой в виде углублений кожи - областей для введения иглы - по обе стороны от сухожилия разгибателя. Эти ориентиры наиболее заметны над пястно-фаланговыми суставами.

Положите руку на подкладку. Подготовьте зону с помощью очищающего кожу средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод, после чего удалите его с помощью пропитанной спиртом салфетки.

Создайте депо местного анестетика вышеместа введения, используя иглу 25–30 калибра.

Попросите пациента согнуть пальцы под соответствующим углом для пункции сустава.

Попросите помощника мягко потянуть палец по продольной оси, чтобы облегчить ввод иглы для аспирации в суставное пространство.

Аспирируйте содержимое сустава с помощью иглы 25-го калибра. Вводят препарат в кожу перпендикулярно сверху, в проекции линии сустава, медиальнее или латеральнее сухожилия разгибателя, или сбоку под углом 90° сверху. Направьте иглу в сторону центра полости сустава (см. рисунок Артроцентез пястно-фалангового сустава и рисунок Артроцентез проксимального межфалангового сустава). Осторожно оттягивайте поршень по мере продвижения. После попадания в полость сустава синовиальная жидкость попадает в шприц.

Если игла уперлась в кость, отведите ее почти к поверхности кожи, а затем направьте под другим углом.

Дренируйте всю жидкость из сустава (обычно ≤ 1 мл).

Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, после чего подсоединяете к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет. Объем инъекций в ПФ и МФ суставы не должен превышать 0,5 мл.

После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.

Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости. Осмотрите жидкость на наличие крови и жира.