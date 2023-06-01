Выполнение артроцентеза плюснефалангового сустава

Попросите пациента поднять вверх большой пальца ноги. Затем в этом положении пропальпируйте дорсальную сторону плюснефалангового (ПФ) сустава и выступающее сухожилие разгибателя, которое находится в положении дорсифлексии.

Положите ногу на подкладку. Подготовьте зону с помощью очищающего кожу средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод, после чего удалите его с помощью пропитанной спиртом салфетки.

Создайте депо местного анестетика вышеместа введения, используя иглу 25–30 калибра.

Попросите ассистента вручную выполнить подошвенное сгибание (около 20°) и осевую тракцию большого пальца стопы, чтобы облегчить введение аспирационной иглы в полость сустава.

Аспирируйте содержимое сустава с помощью иглы 22-го калибра. Вводите иглу перпендикулярно, на уровне линии сустава, только медиально или латеральнее сухожилия разгибателя. Направьте иглу к центру суставной щели. Осторожно оттягивайте поршень по мере продвижения. После попадания в полость сустава синовиальная жидкость попадает в шприц.

Если игла упирается в кость, вытяните ее практически к поверхности кожи, а затем перенаправьте под другим углом.

Слейте всю жидкость из сустава.

Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, после чего подсоединяете к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет.

После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.

Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости. Осмотрите жидкость на наличие крови и жира.