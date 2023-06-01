Выполнение артроцентеза локтевого сустава

Чтобы определить головку лучевой кости, проведите пальпацию латеральной части локтевого сустава; она может ощущаться вращающейся, когда пациент попеременно осуществляет пронацию и супинацию запястья. Также идентифицируйте местоположение латерального надмыщелка и локтевого отростка. Выпот сустава, если он пальпируется, можно нащупать между этими тремя ориентирами. При желании, отметьте предполагаемое место введения иглы кожным маркером или предпочтительнее вдавливанием кожи (перед очищением кожи).

Положите локоть на подкладку. Подготовьте зону с помощью очищающего кожу средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод, после чего удалите его с помощью пропитанной спиртом салфетки.

Создайте депо местного анестетика вышеместа введения, используя иглу 25–30 калибра.

Проведите пальпацию ориентиров.

Аспирируйте содержимое сустава при помощи иглы 20 или 22 калибра, надетую на шприц объемом 10–20 мл. Введите и продвигайте иглу по направлению к медиальному надмыщелку. По мере продвижения вперед оттягивайте поршень шприца. После попадания в полость сустава синовиальная жидкость попадает в шприц.

Если игла упёрлась в кость, оттяните ее почти к поверхности кожи, а затем перенаправьте под другим углом.

Слейте всю жидкость из сустава.

Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то, пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), после чего подсоединяйте к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет.

После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.

Осмотрите жидкость на наличие крови и жира. Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости.