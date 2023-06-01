Выполнение артроцентеза локтевого сустава

Пункция локтевого сустава – это прокол сустава иглой для удаления синовиальной жидкости. Описан боковой доступ.
(См. также Обследование пациента с суставным синдромом и Обследование локтевого сустава).
Показания к проведению артроцентеза локтевого сустава
Диагностика причины синовиального выпота (например, инфекция, микрокристаллический артрит)
Удаление синовиального выпота и/или инъекция лекарственных средств в рамках лечения и для облегчения боли
Противопоказания к проведению артроцентеза локтевого сустава
Абсолютные противопоказания
Инфицирование кожи или более глубоких тканей в предполагаемом месте введения иглы
Если это возможно, следует выбрать для прокола другой, неинфицированный участок. Тем не менее остро воспаленные суставы, как правило, могут ощущаться и выглядеть горячими, болезненными и эритематозными, что имитирует внесуставную инфекцию и затрудняет поиск не вовлеченного в повреждение места введения. Может быть полезным ультразвуковое исследование; визуализация суставного выпота с помощью УЗИ может подтвердить решение о проведении артроцентеза, несмотря на окружающую эритему. ВНИМАНИЕ: Если есть серьезные подозрения на инфекционный артрит, необходимо провести артроцентез несмотря на наличие эритемы или отрицательных результатов УЗИ, поскольку инфекционное поражение сустава не должно быть пропущено.
Относительные противопоказания
Тяжелый геморрагический диатез, который может потребовать коррекции до проведения артроцентеза; обычная терапевтическая антикоагуляция не является противопоказанием, особенно при подозрении на инфекцию
Эндопротезированный сустав, предрасположенный к ятрогенной инфекции; артроцентез эндопротезированного сустава обычно должен выполнять хирург-ортопед
Осложнения артроцентеза локтевого сустава
Осложнения редки и включают
Инфекцию
Повреждение сухожилия, нерва или кровеносных сосудов (травматический разрыв)
Оборудование для проведения артроцентеза локтевого сустава
Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод, изопропиловый спирт), стерильная марля и перчатки
Нестерильные впитывающие подстилки
Раствор для местной анестезии (например, 1% раствор лидокаина, иглы 25-го-30-го калибра, шприц 3-5 мл)
Игла 20- или 22-го калибра длиной 25–38 мм (1–1,5 дюйма) и шприц 10–20 мл для аспирации содержимого сустава
Соответствующие контейнеры для сбора жидкости для лабораторных исследований (например, общего анализа крови, общего анализа мочи, культуральных методов исследования)
Для внутрисуставных терапевтических инъекций: шприц, содержащий кортикостероиды (например, триамцинолона ацетонид 20–30 мг или метилпреднизолона ацетат 40 мг) и/или анестетик длительного действия (например, 0,25% бупивакаин), иглы 23–25 калибра, а также гемостат, использующийся при замене шприцев, если необходимо
Дополнительные рекомендации при проведении артроцентеза локтевого сустава
Стерильная техника необходима для предотвращения микробного загрязнения суставного пространства и аспирированной синовиальной жидкости.
Соответствующая анатомия для проведения артроцентеза локтевого сустава
Игла вводится дистальнее латерального надмыщелка, в углублении между латеральным надмыщелком, локтевой костью и головкой лучевой кости.
Артроцентез локтевого сустава
Пациент сгибает руку в локтевом суставе под углом 60°и пронирует запястье. Точка введения иглы располагается на латеральной поверхности сустава, между латеральным надмыщелком плечевой кости, локтевой костью и суставной головкой лучевой кости.
Положение пациента при проведении артроцентеза локтевого сустава
Разместите пациента в положении лежа, сидя или полулежа с его локтем, согнутым под углом в 90°, так, чтобы предплечье было расположено ладонью вниз.
Пошаговое описание ghjwtlehs проведения артроцентеза локтевого сустава
Чтобы определить головку лучевой кости, проведите пальпацию латеральной части локтевого сустава; она может ощущаться вращающейся, когда пациент попеременно осуществляет пронацию и супинацию запястья. Также идентифицируйте местоположение латерального надмыщелка и локтевого отростка. Выпот сустава, если он пальпируется, можно нащупать между этими тремя ориентирами. При желании, отметьте предполагаемое место введения иглы кожным маркером или предпочтительнее вдавливанием кожи (перед очищением кожи).
Положите локоть на подкладку. Подготовьте зону с помощью очищающего кожу средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод, после чего удалите его с помощью пропитанной спиртом салфетки.
Создайте депо местного анестетика вышеместа введения, используя иглу 25–30 калибра.
Проведите пальпацию ориентиров.
Аспирируйте содержимое сустава при помощи иглы 20 или 22 калибра, надетую на шприц объемом 10–20 мл. Введите и продвигайте иглу по направлению к медиальному надмыщелку. По мере продвижения вперед оттягивайте поршень шприца. После попадания в полость сустава синовиальная жидкость попадает в шприц.
Если игла упёрлась в кость, оттяните ее почти к поверхности кожи, а затем перенаправьте под другим углом.
Слейте всю жидкость из сустава.
Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то, пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), после чего подсоединяйте к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет.
После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.
Осмотрите жидкость на наличие крови и жира. Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости.
Наложите лейкопластырь или стерильную повязку.
Дальнейший уход после артроцентеза локтевого сустава
Снизить боль помогает лед, приподнятое положение и пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
При кровотечении в месте проведения процедуры применяют компрессию.
Если внутрь сустава был введен анестетик, следует ограничить активность суставов в течение 4–8 часов.
Если был введен внутрисуставной кортикостероид, то сустав должен находиться в состоянии покоя в течение 24-48 часов.
Если у пациента усилились эритема, боль и/или отек через более чем 12 часов после процедуры, необходимо обследовать сустав на предмет возможной инфекции.
Предостережения и распространенные ошибки при проведении артроцентеза локтевого сустава
Тщательно обеспечьте оптимальное положение перед пункцией сустава.
Прежде чем продолжить, дайте местному наркозу подействовать.
Чтобы избежать повреждения синовиальной оболочки и суставного хряща, не продвигайте иглу против сопротивления и не двигайте иглой, как только через нее началось дренирование синовиальной жидкости.
Если кончик иглы нужно переместить, сначала выведите его почти к поверхности кожи, а затем перенаправьте его; не пытайтесь изменить угол введения иглы, пока игла находится в тканях.
Советы и рекомендации по проведению артроцентеза локтевого сустава
В случае отсутствия выраженных признаков выпота рассмотрите возможность проведения УЗИ.
Обратите внимание, что горячая на ощупь кожа, болезненность и эритема могут маскировать острое воспаление сустава, имитируя внесуставную инфекцию.
При попытке дифференцировать инфекционный артрит от инфекции вышележащих структур (противопоказание к артроцентезу), инфекционный артрит более вероятен при наличии следующих признаков:
Выпот в суставной полости
Круговая боль в суставе и болезненность в области капсулы
Боль как при щадящем пассивном движении, так и при активном движении сустава
При исследовании жидкости следует обратить внимание на следующее:
Гемартроз при проколе кровяного сосуда во время пункции имеет тенденцию к неравномерному кровоизлиянию и образованию сгустков