Выполнение артроцентеза лодыжки

Проведите пальпацию передней медиальной части голеностопного сустава для выявления медиальной лодыжки и переднего сухожилия большеберцовой кости. Место введения – пространство между этим сухожилием и передним краем медиальной лодыжки. Попросите пациента согнуть голеностопный сустав, для лучшего осмотра и пальпации сухожилия. При желании отметьте место введения иглы с помощью маркера для кожи или, предпочтительнее, с помощью вдавливания (перед очищением кожи).

Положите ногу на подкладку. Подготовьте зону с помощью очищающего средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод. Удалите средство с помощью пропитанной спиртом салфетки.

В месте введения иглы используйте местный анестетик, при помощи иглы 25-го калибра. Затем вдоль предполагаемой траектории движения иглы для артроцентеза (около 2-3 см) введите больше анестетика, но еще не входите в пространство сустава. Для наступления анестезирующего эффекта необходимо подождать 2 минуты.

Аспирируйте содержимое суставной сумки с помощью 10-миллилитрового шприца с иглой 20-го калибра. Иглу вводят перпендикулярно коже, посередине между медиальной лодыжкой и сухожилием передней большеберцовой мышцы. Направьте иглу в заднюю часть суставного пространства и осторожно потяните поршень на себя по мере продвижения шприца вперед. После попадания в полость сустава синовиальная жидкость попадает в шприц.

Если игла уперлась в кость, отведите ее почти к поверхности кожи, а затем направьте под другим углом.

Слейте всю жидкость из сустава.

Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то, пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), после чего подсоединяйте к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет.

После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.

Осмотрите жидкость на наличие крови и жира. Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости.