Выполнение артроцентеза лодыжки

Пункция коленного сустава – это прокол большеберцово-таранного сустава иглой для удаления синовиальной жидкости. Описан переднемедиальный доступ.
(См. также Обследование пациента с суставным синдромом и Обследование лодыжки).
Показания к проведению артроцентеза голеностопного сустава
Диагностика причины синовиального выпота (например, инфекция, микрокристаллический артрит)
Удаление синовиального выпота и/или инъекция лекарственных средств в рамках лечения и для облегчения боли
Противопоказания к проведению артроцентеза голеностопного сустава
Абсолютные противопоказания
Инфицирование кожи или более глубоких тканей в предполагаемом месте введения иглы
Если это возможно, следует выбрать для прокола другой, неинфицированный участок. Тем не менее остро воспаленные суставы, как правило, могут ощущаться и выглядеть горячими, болезненными и эритематозными, что имитирует внесуставную инфекцию и затрудняет поиск не вовлеченного в повреждение места введения. Может быть полезным ультразвуковое исследование; визуализация суставного выпота с помощью УЗИ может подтвердить решение о проведении артроцентеза, несмотря на окружающую эритему. ВНИМАНИЕ: Если есть серьезные подозрения на инфекционный артрит, необходимо провести артроцентез несмотря на наличие эритемы или отрицательных результатов УЗИ, поскольку инфекционное поражение сустава не должно быть пропущено.
Относительные противопоказания
Тяжелый геморрагический диатез, который может потребовать коррекции до проведения артроцентеза; обычная терапевтическая антикоагуляция не является противопоказанием, особенно при подозрении на инфекцию
Эндопротезированный сустав, предрасположенный к ятрогенной инфекции; артроцентез эндопротезированного сустава обычно должен выполнять хирург-ортопед
Осложнения процедуры артроцентеза голеностопного сустава
Осложнения редки и включают
Инфекцию
Повреждение сухожилия, нерва или кровеносных сосудов (травматический разрыв)
Оборудование для проведения артроцентеза голеностопного сустава
Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод, изопропиловый спирт), стерильная марля и перчатки
Нестерильные впитывающие подстилки
Раствор для местной анестезии (например, 1% раствора лидокаина), иглы 25–30-го калибра, шприц 3–5 мл
Для аспирации сустава используют иглу 20-го калибра 25–38 мм (1–1 1/2-дюйма) и шприц 10 мл
Соответствующие контейнеры для сбора жидкости для лабораторных исследований (например, общего анализа крови, общего анализа мочи, культуральных методов исследования)
Для внутрисуставных терапевтических инъекций: шприц, содержащий кортикостероиды (например, триамцинолона ацетонид 20–30 мг или метилпреднизолона ацетат 40 мг) и/или анестетик длительного действия (например, 0,25% бупивакаин), игла 22–25 калибра и гемостат для переключения шприцев, если это необходимо
Дополнительные рекомендации для проведения артроцентеза голеностопного сустава
Стерильная техника необходима для предотвращения микробного загрязнения суставного пространства и аспирированной синовиальной жидкости.
Соответствующая анатомия для проведения артроцентеза голеностопного сустава
Игла вводится в область между медиальной лодыжкой и сухожилием передней большеберцовой мышцы, над ямкой на передней части лодыжки.
Артроцентез голеностопного сустава
Синовиальная жидкость выводится из большеберцово-таранного сустава. Нога пациента покоится в положении незначительного подошвенного сгибания. Ввод иглы совершается непосредственно перед медиальной лодыжкой и латерально к сухожилию передней большеберцовой мышцы.
Положение пациента при проведении артроцентеза голеностопного сустава
Положите пациента на спину на носилки со слегка согнутой ногой в колене, так, чтобы стопа лежала на носилках.
Пошаговое описание процедуры проведения артроцентеза голеностопного сустава
Проведите пальпацию передней медиальной части голеностопного сустава для выявления медиальной лодыжки и переднего сухожилия большеберцовой кости. Место введения – пространство между этим сухожилием и передним краем медиальной лодыжки. Попросите пациента согнуть голеностопный сустав, для лучшего осмотра и пальпации сухожилия. При желании отметьте место введения иглы с помощью маркера для кожи или, предпочтительнее, с помощью вдавливания (перед очищением кожи).
Положите ногу на подкладку. Подготовьте зону с помощью очищающего средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод. Удалите средство с помощью пропитанной спиртом салфетки.
В месте введения иглы используйте местный анестетик, при помощи иглы 25-го калибра. Затем вдоль предполагаемой траектории движения иглы для артроцентеза (около 2-3 см) введите больше анестетика, но еще не входите в пространство сустава. Для наступления анестезирующего эффекта необходимо подождать 2 минуты.
Аспирируйте содержимое суставной сумки с помощью 10-миллилитрового шприца с иглой 20-го калибра. Иглу вводят перпендикулярно коже, посередине между медиальной лодыжкой и сухожилием передней большеберцовой мышцы. Направьте иглу в заднюю часть суставного пространства и осторожно потяните поршень на себя по мере продвижения шприца вперед. После попадания в полость сустава синовиальная жидкость попадает в шприц.
Если игла уперлась в кость, отведите ее почти к поверхности кожи, а затем направьте под другим углом.
Слейте всю жидкость из сустава.
Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то, пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), после чего подсоединяйте к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет.
После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.
Осмотрите жидкость на наличие крови и жира. Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости.
Наложите лейкопластырь или стерильную повязку.
Дальнейший уход после проведения артроцентеза голеностопного сустава
Снизить боль помогает лед, приподнятое положение и пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Если внутрь сустава был введен анестетик, следует ограничить активность суставов в течение 4–8 часов. Суставы, несущее нагрузку, такие как голеностопный или коленный, могут быть особенно склонны к травме после анестезии.
Если был введен внутрисуставной кортикостероид, то сустав должен находиться в состоянии покоя в течение 24-48 часов. При наличии боли после процедуры для голеностопного сустава может быть использован бандаж.
Если у пациента усилились эритема, боль и/или отек через более чем 12 часов после процедуры, необходимо обследовать сустав на предмет возможной инфекции.
Предостережения и распространенные ошибки при проведении артроцентеза голеностопного сустава
Прежде чем продолжить, дайте местному наркозу подействовать.
Тщательно обеспечьте оптимальное положение перед пункцией сустава.
Чтобы избежать повреждения синовиальной оболочки и суставного хряща, не продвигайте иглу против сопротивления и не двигайте иглой, как только через нее началось дренирование синовиальной жидкости.
Если необходимо переместить кончик иглы, то сначала выведите его почти к поверхности кожи и затем перенаправьте; не пытайтесь изменить угол введения иглы, когда она находится в ткани.
Советы и рекомендации по проведению артроцентеза голеностопного сустава
В случае отсутствия выраженных признаков выпота рассмотрите возможность проведения УЗИ.
Обратите внимание, что горячая на ощупь кожа, болезненность и эритема могут маскировать острое воспаление сустава, имитируя внесуставную инфекцию.
При попытке дифференцировать инфекционный артрит от инфекции вышележащих структур (противопоказание к артроцентезу), инфекционный артрит более вероятен при наличии следующих признаков:
Выпот в суставной полости
Круговая боль в суставе и болезненность в области капсулы
Боль как при щадящем пассивном движении, так и при активном движении сустава
При исследовании жидкости следует обратить внимание на следующее:
Гемартроз при проколе кровяного сосуда во время пункции имеет тенденцию к неравномерному кровоизлиянию и образованию сгустков