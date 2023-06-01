Выполнение артроцентеза коленного сустава

Артроцентез коленного сустава – это процесс пункции коленного (большеберцового и надколенно-бедренного) сустава иглой для забора синовиальной жидкости.
(См. также Обследование пациента с суставным синдромом и Обследование коленного сустава).
Показания к проведению артроцентеза коленного сустава
Диагностика причины синовиального выпота (например, инфекция, микрокристаллический артрит)
Удаление синовиального выпота и/или инъекция лекарственных средств в рамках лечения и для облегчения боли
Противопоказания к проведению артроцентеза коленного сустава
Абсолютные противопоказания
Инфицирование кожи или более глубоких тканей в предполагаемом месте введения иглы
Если это возможно, следует выбрать для прокола другой, неинфицированный участок. Тем не менее остро воспаленные суставы, как правило, могут ощущаться и выглядеть горячими, болезненными и эритематозными, что имитирует внесуставную инфекцию и затрудняет поиск не вовлеченного в повреждение места введения. Может быть полезным ультразвуковое исследование; визуализация суставного выпота с помощью УЗИ может подтвердить решение о проведении артроцентеза, несмотря на окружающую эритему. ВНИМАНИЕ: Если есть серьезные подозрения на инфекционный артрит, необходимо провести артроцентез несмотря на наличие эритемы или отрицательных результатов УЗИ, поскольку инфекционное поражение сустава не должно быть пропущено.
Относительные противопоказания
Тяжелый геморрагический диатез, который может потребовать коррекции до проведения артроцентеза; обычная терапевтическая антикоагуляция не является противопоказанием, особенно при подозрении на инфекцию
Эндопротезированный сустав, предрасположенный к ятрогенной инфекции; артроцентез эндопротезированного сустава обычно должен выполнять хирург-ортопед
Осложнения артроцентеза коленного сустава
Осложнения редки и включают
Инфекцию
Повреждение сухожилия, нерва или кровеносных сосудов (травматический разрыв)
Оборудование для проведения артроцентеза коленного сустава
Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод, изопропиловый спирт), стерильная марля и перчатки
Нестерильные впитывающие подстилки
Раствор для местной анестезии (например, 1% раствор лидокаина, иглы 25-го-30-го калибра, шприц 3-5 мл)
Для аспирации жидкости в суставе: 51-мм (2-дюймовая) игла 18 или 20 калибра и шприц объемом 20-60 мл
При большом выпоте может потребоваться применение нескольких шприцев, а также кровоостанавливающего зажима или трехходового крана
Соответствующие контейнеры для сбора жидкости для лабораторных исследований (например, общего анализа крови, общего анализа мочи, культуральных методов исследования)
Для внутрисуставных терапевтических инъекций: шприц, содержащий кортикостероиды (например, триамцинолона ацетонид 20–40 мг или метилпреднизолона ацетат 40–80 мг) и/или анестетик длительного действия (например, 0,25% бупивакаин), иглы 23–25-го калибра и гемостат для переключения шприцев, если это необходимо
Дополнительные рекомендации для проведения артроцентеза коленного сустава
Стерильная техника необходима для предотвращения микробного загрязнения суставного пространства и аспирированной синовиальной жидкости.
Соответствующая анатомия для проведения артроцентеза коленного сустава
При использовании переднемедиального доступа игла вводится на 1-2 см медиальнее верхней половины или трети коленной чашечки. Подобный подход может использоваться и с датеральной стороны колена.
Обычно пунктируется верхний заворот коленного сустава
При пункции больной лежит на спине, разогнув ногу в коленном суставе. Игла 18-го или 20-го калибра, вводится антеромедиально под верхнюю половину или треть надколенника. Как вариант, иглу можно ввести латерально, прямо под верхний край надколенника (показано на рисутке).
Положение пациента при проведении артроцентеза коленного сустава
Положите пациента на спину на носилки с слегка согнутой ногой в колене, так, чтобы стопа лежала на носилках. Выровняйте стопу перпендикулярно полу.
Пошаговое описание процедуры артроцентеза коленного сустава
Проведите пальпацию коленного сустава для определения коленной чашечки. При желании отметьте место введения иглы с помощью маркера для кожи или, предпочтительнее, с помощью вдавливания (перед очищением кожи).
Положите колено на подкладку. Подготовьте место введения и близлежащую область с помощью очищающего средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод. Удалите остатки средства пропитанной спиртом салфеткой.
В месте введения иглы используйте местный анестетик, при помощи иглы 25-го калибра. Затем введите больше анестетика в глубокие ткани вдоль предполагаемой траектории движения иглы, но еще не входите в пространство сустава.
Выполните аспирацию из сустава с помощью шприца на 20–60 мл с иглой 18 или 20 калибра. При использовании трехходового крана он устанавливается между иглой и шприцем.
Введите иглу перпендикулярно и направьте ее по направлению от надколенника, к межмыщелковой выемке. Чтобы не касаться суставного хряща иглой, пытайтесь держать иглу горизонтально. Также попробуйте сжать надколенник и осторожно потянуть вверх.
Осторожно оттяните поршень назад, когда игла продвигается вперед. После попадания в капсулу сустава синовиальная жидкость попадает в шприц. Если игла упёрлась в кость, оттяните ее почти к поверхности кожи, а затем перенаправьте под другим углом. Если аспирация не удалась, попробуйте сменить положение легкого сгибания в коленном суставе на полное разгибание или попробовать процедуру с противоположной стороны колена.
Аспирируйте как можно больше жидкости. Чтобы помочь откачать лишнюю жидкость, слегка надавите на наднадколенник.
При большом объеме выпота может потребоваться второй шприц. Вы можете оставить иглу на месте, надежно удерживая ее зажимом или используя трехходовой кран во время замены шприца.
Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, после чего подсоединяете к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет.
После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.
Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости. Осмотрите жидкость на наличие крови и жира.
После аспирации извлеките иглу, наложите на место прокола адгезивную или стерильную повязку.
Дальнейший уход после артроцентеза коленного сустава
Снизить боль помогает лед, приподнятое положение и пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
При значительном выпоте после процедуры накладывают эластичный бинт, чтобы уменьшить отечность и боль.
Если внутрь сустава был введен анестетик, следует ограничить активность суставов в течение 4–8 часов. Суставы, несущее нагрузку, такие как голеностопный или коленный, могут быть особенно склонны к травме после анестезии.
Если был введен внутрисуставной кортикостероид, то сустав должен находиться в состоянии покоя в течение 24-48 часов.
Если у пациента усилились эритема, боль и/или отек через более чем 12 часов после процедуры, необходимо обследовать сустав на предмет возможной инфекции.
Предостережения и распространенные ошибки при проведении артроцентеза коленного сустава
Тщательно обеспечьте оптимальное положение перед пункцией сустава.
Прежде чем продолжить, дайте местному наркозу подействовать.
Чтобы избежать повреждения синовиальной оболочки и суставного хряща, не продвигайте иглу против сопротивления и не двигайте иглой, как только через нее началось дренирование синовиальной жидкости.
Если необходимо переместить кончик иглы, то сначала выведите его почти к поверхности кожи и затем перенаправьте; не пытайтесь изменить угол введения иглы, когда она находится в ткани.
Различайте выпот в коленном суставе от выпота в препателлярной сумке или ее отека.
Советы и рекомендации по проведению артроцентеза коленного сустава
В случае отсутствия выраженных признаков выпота рассмотрите возможность проведения УЗИ.
Иногда можно аспирировать дополнительную жидкость, надавливая на сумку надколенника, а затем на подколенное пространство во время аспирации.
Обратите внимание, что горячая на ощупь кожа, болезненность и покраснение могут маскировать острое воспаление сустава, имитируя внесуставную инфекцию.
При попытке дифференцировать инфекционный артрит от инфекции вышележащих структур (противопоказание к артроцентезу), инфекционный артрит более вероятен при наличии следующих признаков:
Выпот в суставной полости
Круговая боль в суставе и болезненность в области капсулы
Боль как при щадящем пассивном движении, так и при активном движении сустава
При исследовании жидкости следует обратить внимание на следующее:
Гемартроз при проколе кровяного сосуда во время пункции имеет тенденцию к неравномерному кровоизлиянию и образованию сгустков
Жировые вкрапления на фоне гемартроза (липогемартроз) являются следствием скрытого перелома.