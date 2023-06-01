skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Выполнение артроцентеза коленного сустава

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Артроцентез коленного сустава – это процесс пункции коленного (большеберцового и надколенно-бедренного) сустава иглой для забора синовиальной жидкости.

(См. также Обследование пациента с суставным синдромом и Обследование коленного сустава).

Показания к проведению артроцентеза коленного сустава

  • Диагностика причины синовиального выпота (например, инфекция, микрокристаллический артрит)

  • Удаление синовиального выпота и/или инъекция лекарственных средств в рамках лечения и для облегчения боли

Противопоказания к проведению артроцентеза коленного сустава

Абсолютные противопоказания

  • Инфицирование кожи или более глубоких тканей в предполагаемом месте введения иглы

Если это возможно, следует выбрать для прокола другой, неинфицированный участок. Тем не менее остро воспаленные суставы, как правило, могут ощущаться и выглядеть горячими, болезненными и эритематозными, что имитирует внесуставную инфекцию и затрудняет поиск не вовлеченного в повреждение места введения. Может быть полезным ультразвуковое исследование; визуализация суставного выпота с помощью УЗИ может подтвердить решение о проведении артроцентеза, несмотря на окружающую эритему. ВНИМАНИЕ: Если есть серьезные подозрения на инфекционный артрит, необходимо провести артроцентез несмотря на наличие эритемы или отрицательных результатов УЗИ, поскольку инфекционное поражение сустава не должно быть пропущено.

Относительные противопоказания

  • Тяжелый геморрагический диатез, который может потребовать коррекции до проведения артроцентеза; обычная терапевтическая антикоагуляция не является противопоказанием, особенно при подозрении на инфекцию

  • Эндопротезированный сустав, предрасположенный к ятрогенной инфекции; артроцентез эндопротезированного сустава обычно должен выполнять хирург-ортопед

Осложнения артроцентеза коленного сустава

Осложнения редки и включают

  • Инфекцию

  • Повреждение сухожилия, нерва или кровеносных сосудов (травматический разрыв)

Оборудование для проведения артроцентеза коленного сустава

  • Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод, изопропиловый спирт), стерильная марля и перчатки

  • Нестерильные впитывающие подстилки

  • Раствор для местной анестезии (например, 1% раствор лидокаина, иглы 25-го-30-го калибра, шприц 3-5 мл)

  • Для аспирации жидкости в суставе: 51-мм (2-дюймовая) игла 18 или 20 калибра и шприц объемом 20-60 мл

  • При большом выпоте может потребоваться применение нескольких шприцев, а также кровоостанавливающего зажима или трехходового крана

  • Соответствующие контейнеры для сбора жидкости для лабораторных исследований (например, общего анализа крови, общего анализа мочи, культуральных методов исследования)

  • Для внутрисуставных терапевтических инъекций: шприц, содержащий кортикостероиды (например, триамцинолона ацетонид 20–40 мг или метилпреднизолона ацетат 40–80 мг) и/или анестетик длительного действия (например, 0,25% бупивакаин), иглы 23–25-го калибра и гемостат для переключения шприцев, если это необходимо

Дополнительные рекомендации для проведения артроцентеза коленного сустава

  • Стерильная техника необходима для предотвращения микробного загрязнения суставного пространства и аспирированной синовиальной жидкости.

Соответствующая анатомия для проведения артроцентеза коленного сустава

  • При использовании переднемедиального доступа игла вводится на 1-2 см медиальнее верхней половины или трети коленной чашечки. Подобный подход может использоваться и с датеральной стороны колена.

Обычно пунктируется верхний заворот коленного сустава

При пункции больной лежит на спине, разогнув ногу в коленном суставе. Игла 18-го или 20-го калибра, вводится антеромедиально под верхнюю половину или треть надколенника. Как вариант, иглу можно ввести латерально, прямо под верхний край надколенника (показано на рисутке).

Положение пациента при проведении артроцентеза коленного сустава

  • Положите пациента на спину на носилки с слегка согнутой ногой в колене, так, чтобы стопа лежала на носилках. Выровняйте стопу перпендикулярно полу.

Пошаговое описание процедуры артроцентеза коленного сустава

  • Проведите пальпацию коленного сустава для определения коленной чашечки. При желании отметьте место введения иглы с помощью маркера для кожи или, предпочтительнее, с помощью вдавливания (перед очищением кожи).

  • Положите колено на подкладку. Подготовьте место введения и близлежащую область с помощью очищающего средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод. Удалите остатки средства пропитанной спиртом салфеткой.

  • В месте введения иглы используйте местный анестетик, при помощи иглы 25-го калибра. Затем введите больше анестетика в глубокие ткани вдоль предполагаемой траектории движения иглы, но еще не входите в пространство сустава.

  • Выполните аспирацию из сустава с помощью шприца на 20–60 мл с иглой 18 или 20 калибра. При использовании трехходового крана он устанавливается между иглой и шприцем.

  • Введите иглу перпендикулярно и направьте ее по направлению от надколенника, к межмыщелковой выемке. Чтобы не касаться суставного хряща иглой, пытайтесь держать иглу горизонтально. Также попробуйте сжать надколенник и осторожно потянуть вверх.

  • Осторожно оттяните поршень назад, когда игла продвигается вперед. После попадания в капсулу сустава синовиальная жидкость попадает в шприц. Если игла упёрлась в кость, оттяните ее почти к поверхности кожи, а затем перенаправьте под другим углом. Если аспирация не удалась, попробуйте сменить положение легкого сгибания в коленном суставе на полное разгибание или попробовать процедуру с противоположной стороны колена.

  • Аспирируйте как можно больше жидкости. Чтобы помочь откачать лишнюю жидкость, слегка надавите на наднадколенник.

  • При большом объеме выпота может потребоваться второй шприц. Вы можете оставить иглу на месте, надежно удерживая ее зажимом или используя трехходовой кран во время замены шприца.

  • Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, после чего подсоединяете к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет.

  • После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.

  • Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости. Осмотрите жидкость на наличие крови и жира.

  • После аспирации извлеките иглу, наложите на место прокола адгезивную или стерильную повязку.

Дальнейший уход после артроцентеза коленного сустава

  • Снизить боль помогает лед, приподнятое положение и пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

  • При значительном выпоте после процедуры накладывают эластичный бинт, чтобы уменьшить отечность и боль.

  • Если внутрь сустава был введен анестетик, следует ограничить активность суставов в течение 4–8 часов. Суставы, несущее нагрузку, такие как голеностопный или коленный, могут быть особенно склонны к травме после анестезии.

  • Если был введен внутрисуставной кортикостероид, то сустав должен находиться в состоянии покоя в течение 24-48 часов.

  • Если у пациента усилились эритема, боль и/или отек через более чем 12 часов после процедуры, необходимо обследовать сустав на предмет возможной инфекции.

Предостережения и распространенные ошибки при проведении артроцентеза коленного сустава

  • Тщательно обеспечьте оптимальное положение перед пункцией сустава.

  • Прежде чем продолжить, дайте местному наркозу подействовать.

  • Чтобы избежать повреждения синовиальной оболочки и суставного хряща, не продвигайте иглу против сопротивления и не двигайте иглой, как только через нее началось дренирование синовиальной жидкости.

  • Если необходимо переместить кончик иглы, то сначала выведите его почти к поверхности кожи и затем перенаправьте; не пытайтесь изменить угол введения иглы, когда она находится в ткани.

  • Различайте выпот в коленном суставе от выпота в препателлярной сумке или ее отека.

Советы и рекомендации по проведению артроцентеза коленного сустава

В случае отсутствия выраженных признаков выпота рассмотрите возможность проведения УЗИ.

Иногда можно аспирировать дополнительную жидкость, надавливая на сумку надколенника, а затем на подколенное пространство во время аспирации.

Обратите внимание, что горячая на ощупь кожа, болезненность и покраснение могут маскировать острое воспаление сустава, имитируя внесуставную инфекцию.

При попытке дифференцировать инфекционный артрит от инфекции вышележащих структур (противопоказание к артроцентезу), инфекционный артрит более вероятен при наличии следующих признаков:

  • Выпот в суставной полости

  • Круговая боль в суставе и болезненность в области капсулы

  • Боль как при щадящем пассивном движении, так и при активном движении сустава

При исследовании жидкости следует обратить внимание на следующее:

  • Гемартроз при проколе кровяного сосуда во время пункции имеет тенденцию к неравномерному кровоизлиянию и образованию сгустков

  • Жировые вкрапления на фоне гемартроза (липогемартроз) являются следствием скрытого перелома.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.