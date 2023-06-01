Выполнение артроцентеза коленного сустава

Проведите пальпацию коленного сустава для определения коленной чашечки. При желании отметьте место введения иглы с помощью маркера для кожи или, предпочтительнее, с помощью вдавливания (перед очищением кожи).

Положите колено на подкладку. Подготовьте место введения и близлежащую область с помощью очищающего средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод. Удалите остатки средства пропитанной спиртом салфеткой.

В месте введения иглы используйте местный анестетик, при помощи иглы 25-го калибра. Затем введите больше анестетика в глубокие ткани вдоль предполагаемой траектории движения иглы, но еще не входите в пространство сустава.

Выполните аспирацию из сустава с помощью шприца на 20–60 мл с иглой 18 или 20 калибра. При использовании трехходового крана он устанавливается между иглой и шприцем.

Введите иглу перпендикулярно и направьте ее по направлению от надколенника, к межмыщелковой выемке. Чтобы не касаться суставного хряща иглой, пытайтесь держать иглу горизонтально. Также попробуйте сжать надколенник и осторожно потянуть вверх.

Осторожно оттяните поршень назад, когда игла продвигается вперед. После попадания в капсулу сустава синовиальная жидкость попадает в шприц. Если игла упёрлась в кость, оттяните ее почти к поверхности кожи, а затем перенаправьте под другим углом. Если аспирация не удалась, попробуйте сменить положение легкого сгибания в коленном суставе на полное разгибание или попробовать процедуру с противоположной стороны колена.

Аспирируйте как можно больше жидкости. Чтобы помочь откачать лишнюю жидкость, слегка надавите на наднадколенник.

При большом объеме выпота может потребоваться второй шприц. Вы можете оставить иглу на месте, надежно удерживая ее зажимом или используя трехходовой кран во время замены шприца.

Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, после чего подсоединяете к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет.

После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.

Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости. Осмотрите жидкость на наличие крови и жира.