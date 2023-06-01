Выполнение артроцентеза запястья

Пальпируют дорсальную сторону запястья, чтобы определить бугорок Листера, который является костным выступом, пальпируемым на дорсальной стороне дистального края лучевой кости. Изолируйте и определите местоположение сухожилия длинного разгибателя большого пальца, попросив пациента разгибать большой палец. Укол иглой выполняют дистальнее бугорка и ближе к локтевой стороне сухожилия. При желании, отметьте предполагаемое место введения иглы кожным маркером или, предпочтительнее, с помощью вдавливания (перед очищением кожи).

Положите предплечье и руку на впитывающую пеленку. Подготовьте зону с помощью очищающего кожу средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод, после чего удалите его с помощью пропитанной спиртом салфетки.

Создайте депо местного анестетика вышеместа введения, используя иглу 25–30 калибра. Затем введите больше анестетика вдоль предполагаемой траектории движения иглы для артроцентеза (около 0,5-1 см), но не входите в суставное пространство.

Аспирируйте содержимое сустава, используя шприц 10 мл, снабженный иглой 22 или 20 калибров.

Попросите ассистента провести аксиальную тракцию, небольшое сгибание (20–30°) и локтевое отведение кисти, чтобы облегчить введение иглы в суставное пространство.

Вводите иглу дистальнее бугорка Листера, со стороны локтевого нерва по направлению к сухожилию длинного разгибателя большого пальца. Направляйте иглу в сторону сустава в ладонном направлении и осторожно тяните поршень на себя по мере продвижения. После попадания в полость сустава синовиальная жидкость попадает в шприц.

Если игла уперлась в кость, отведите ее почти к поверхности кожи, а затем направьте под другим углом.

Слейте всю жидкость из сустава.

Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, после чего подсоединяете к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет. Объем инъекций в лучезапястный сустав не должен превышать 1 мл.

После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.

Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости. Осмотрите жидкость на наличие крови и жира.