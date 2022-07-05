Инфекционный артрит искусственного сустава

Искусственные суставы поражаются чаще, чем настоящие. Этот связано с интраоперационным заносом микроорганизмов в сустав или послеоперационной бактериемией в результате инфекций кожного покрова, пневмонии, стоматологических процедур, инвазивных манипуляций, инфекций мочеполовой системы и, возможно, падений.

В двух третях случаев инфекции суставов развиваются в течение 1 года после оперативного вмешательства. Если оно развивается в течение первых нескольких месяцев после операции, его причиной является Staphylococcus aureus в ~50% случаев, смешанная флора – в 35%, грамотрицательные микроорганизмы – в 10%, анаэробы – в 5% случаев. Cutibacterium acnes особенно часто обнаруживаются в инфицированных протезах плечевых суставов. Для их выявления может потребоваться длительный посев (до 2 недель). Вид Candida инфицирует протезы суставов в < 5% случаев.