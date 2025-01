Инфекционный артрит искусственного сустава

На сегодняшний день остается нерешенным вопрос о том, требуется ли больным после протезирования суставов профилактическое лечение антибиотиками перед такими процедурами, как стоматологические и урологические вмешательства, при отсутствии других показаний (например, порок клапана сердца). См. Appropriate Use Criteria from the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) for the prevention of orthopedic implant infection in patients undergoing dental procedures.

Во многих центрах пациенты подвергаются скринингу на наличие S. aureus с помощью назального мазка. Перед протезированием сустава носителям проводят деколонизацию с помощью мупироциновой мази.