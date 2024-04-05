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Обзор серонегативных спондилоартропатий (Overview of Seronegative Spondyloarthropathies)

(серонегативные спондилоартриты)

Авторы:Kinanah Yaseen, MD, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Серонегативные спондилоартропатии (серонегативные спондилоартриты) характеризуются рядом общих клинических проявлений (например, болью в спине, развитием увеита, симптоматикой со стороны желудочно-кишечного тракта, а также кожными высыпаниями). Некоторые ассоциированы с носительством аллели человеческого лейкоцитарного антигена В27 (HLA-B27). Клиническое и генетическое сходство позволяет предположить, что они имеют сходные причины или патогенез. При спондилоартропатиях РФ обычно не определяется (их еще называют серонегативными спондилоартропатиями). В данную группу входят анкилозирующий спондилит, реактивный артрит, псориатический артрит и другие заболевания.

Спондилоартропатия может развиваться в сочетании с воспалительным заболеванием кишечника (иногда называемым энтеропатическим артритом), со спинальным вовлечением или без него.

Ювенильная спондилоартропатия асимметрична, преимущественно поражает нижние конечности и обычно начинается в возрасте от 7 до 16 лет.

Спондилоартропатия может развиться и у больных без специфичных признаков, характерных для определенной спондилоартропатии (недифференцированная спондилоартропатия). Принципы лечения артрита у других больных спондилоартритами идентичны таковым при лечении реактивного артрита.

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