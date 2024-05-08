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Туннельный синдром компрессии лучевого нерва

(синдром заднего межкостного нерва)

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024

Туннельный синдром компрессии лучевого нерва развивается в результате сдавления одноименного нерва в проксимальном отделе предплечья. Симптомы включают боль в предплечье и локте. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение включает шинирование, а в некоторых случаях – хирургическую декомпрессию.

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Компрессия в области локтевого сустава может развиться в результате травмы, ганглия, липомы, опухоли кости или синовита лучелоктевого сустава.

Симптомы и признаки радиального туннельного синдрома

Проявлением радиального туннельного синдрома является острая, стреляющая боль в тыле предплечья и наружной поверхности локтевого сустава. Боль усиливается при попытке разгибания запястья и пальцев и супинации предплечья. Потеря чувствительности отмечается редко, поскольку лучевой нерв на этом уровне содержит преимущественно двигательные волокна. Заболевание иногда путают с локтем теннисиста – латеральным эпикондилитом. Если основным проявлением является слабость мышц разгибателей, то болезнь обозначают как паралич заднего межкостного нерва.

Диагностика радиального туннельного синдрома

  • Клиническая оценка

Латеральный эпикондилит может вызывать похожую болезненность вокруг латерального надмыщелка, но при этом не приводит к развитию симптома Тинеля (парастезия, выявляемая при перкусии участка над нервом) или распространению болезненности по ходу лучевого нерва (который проходит под группой двигательных мышц в проксимальном участке лучевой кости предплечья).

Лечение радиального туннельного синдрома

  • Шинирование

  • Иногда хирургическая декомпрессия

Иммобилизация позволяет исключить выраженную многократную супинацию или разгибание запястья, что снижает давление на нерв.

При развитии "свисающей кисти" или слабости разгибателей пальцев, либо при отсутствии эффекта консервативной терапии после 3 месяцев лечения, показана хирургическая декомпрессия.

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