Туннельный синдром компрессии лучевого нерва

Клиническая оценка

Латеральный эпикондилит может вызывать похожую болезненность вокруг латерального надмыщелка, но при этом не приводит к развитию симптома Тинеля (парастезия, выявляемая при перкусии участка над нервом) или распространению болезненности по ходу лучевого нерва (который проходит под группой двигательных мышц в проксимальном участке лучевой кости предплечья).