Синдром де Кервена

инъекция кортикостероидами

Колосовидная повязка для большого пальца

Иногда хирургическое вмешательство

В очень легких случаях болезни Де Кервена могут помочь отдых, теплые ванны и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

Местные инъекции кортикостероидов и наложение колосовидной повязки на большой палец эффективны в 60–80% случаев (1). Разрыв сухожилия является редким осложнением таких инъекций и может быть предотвращен осторожной инфильтрацией влагалища сухожилия, исключив введение глюкокортикоидов в толщу сухожилия. О нахождении кончика иглы в сухожилии свидетельствует наличие сильного сопротивления при введении препарата. Иногда используется ультразвуковое сопровождение.

При отсутствии эффекта консервативной терапии показано хирургическое высвобождение первого канала разгибателей.