skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Синдром де Кервена

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024

Синдром де Кервена представляет собой стенозирующий теносиновит короткого разгибателя сухожилия (короткого разгибателя большого пальца кисти) и длинной отводящей мышцы (длинного разгибателя большого пальца) большого пальца руки внутри канала разгибателей запястья.

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Исторически синдром де Кервена связывали в основном с повторяющимся нагрузками на запястье, основываясь на данных наблюдений; однако причина, вероятно, является многофакторной, включая гормональные влияния, генетическую предрасположенность, анатомические вариации и сопутствующие заболевания, в дополнение к повторяющимся нагрузкам (1).

Справочные материалы

  1. 1. Piligian G, Herbert R, Hearns M, Dropkin J, Landsbergis P, Cherniack M: Evaluation and management of chronic work-related musculoskeletal disorders of the distal upper extremity. Am J Ind Med. 2000;37(1):75-93. PMID: 10573598

Симптомы и признаки синдрома де Кервена

Основной симптом синдрома де Кервена – ноющая боль в запястье и большом пальце, усиливающаяся при движении. Болезненность может возникать только проксимально по отношению к шиловидному отростку лучевой кости над местом вовлеченных влагалищ сухожилий.

Диагностика синдрома де Кервена

  • Клиническая оценка, включая тест Финкельштейна

Окончательный диагноз тендовагинита де Кервена настоятельно рекомендуется подтверждать с помощью теста Финкельштейна. Пациент приводит вовлеченный большой палец к ладони и прикрывает большой палец другими пальцами. Тест считается положительным при появлении сильной боли при осторожной попытке ульнарной девиации сжатой в кулак кисти. Положительный маневр автостопщика (боль вдоль первого разгибательного отдела при разгибании большого пальца с сопротивлением) также указывает на данный диагноз.

Лечение синдрома де Кервена

  • инъекция кортикостероидами

  • Колосовидная повязка для большого пальца

  • Иногда хирургическое вмешательство

В очень легких случаях болезни Де Кервена могут помочь отдых, теплые ванны и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

Местные инъекции кортикостероидов и наложение колосовидной повязки на большой палец эффективны в 60–80% случаев (1). Разрыв сухожилия является редким осложнением таких инъекций и может быть предотвращен осторожной инфильтрацией влагалища сухожилия, исключив введение глюкокортикоидов в толщу сухожилия. О нахождении кончика иглы в сухожилии свидетельствует наличие сильного сопротивления при введении препарата. Иногда используется ультразвуковое сопровождение.

При отсутствии эффекта консервативной терапии показано хирургическое высвобождение первого канала разгибателей.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH, Meyboom-DeJong B: Randomised controlled trial of local corticosteroid injections for de Quervain's tenosynovitis in general practice. BMC Musculoskelet Disord. 2009;10:131. Published 2009 Oct 27. doi:10.1186/1471-2474-10-131

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.