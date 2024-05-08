Синдром де Кервена представляет собой стенозирующий теносиновит короткого разгибателя сухожилия (короткого разгибателя большого пальца кисти) и длинной отводящей мышцы (длинного разгибателя большого пальца) большого пальца руки внутри канала разгибателей запястья.
(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).
Исторически синдром де Кервена связывали в основном с повторяющимся нагрузками на запястье, основываясь на данных наблюдений; однако причина, вероятно, является многофакторной, включая гормональные влияния, генетическую предрасположенность, анатомические вариации и сопутствующие заболевания, в дополнение к повторяющимся нагрузкам (1).
Справочные материалы
1. Piligian G, Herbert R, Hearns M, Dropkin J, Landsbergis P, Cherniack M: Evaluation and management of chronic work-related musculoskeletal disorders of the distal upper extremity. Am J Ind Med. 2000;37(1):75-93. PMID: 10573598
Симптомы и признаки синдрома де Кервена
Основной симптом синдрома де Кервена – ноющая боль в запястье и большом пальце, усиливающаяся при движении. Болезненность может возникать только проксимально по отношению к шиловидному отростку лучевой кости над местом вовлеченных влагалищ сухожилий.
Диагностика синдрома де Кервена
Клиническая оценка, включая тест Финкельштейна
Окончательный диагноз тендовагинита де Кервена настоятельно рекомендуется подтверждать с помощью теста Финкельштейна. Пациент приводит вовлеченный большой палец к ладони и прикрывает большой палец другими пальцами. Тест считается положительным при появлении сильной боли при осторожной попытке ульнарной девиации сжатой в кулак кисти. Положительный маневр автостопщика (боль вдоль первого разгибательного отдела при разгибании большого пальца с сопротивлением) также указывает на данный диагноз.
Лечение синдрома де Кервена
инъекция кортикостероидами
Колосовидная повязка для большого пальца
Иногда хирургическое вмешательство
В очень легких случаях болезни Де Кервена могут помочь отдых, теплые ванны и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Местные инъекции кортикостероидов и наложение колосовидной повязки на большой палец эффективны в 60–80% случаев (1). Разрыв сухожилия является редким осложнением таких инъекций и может быть предотвращен осторожной инфильтрацией влагалища сухожилия, исключив введение глюкокортикоидов в толщу сухожилия. О нахождении кончика иглы в сухожилии свидетельствует наличие сильного сопротивления при введении препарата. Иногда используется ультразвуковое сопровождение.
При отсутствии эффекта консервативной терапии показано хирургическое высвобождение первого канала разгибателей.
Справочные материалы по лечению
1. Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH, Meyboom-DeJong B: Randomised controlled trial of local corticosteroid injections for de Quervain's tenosynovitis in general practice. BMC Musculoskelet Disord. 2009;10:131. Published 2009 Oct 27. doi:10.1186/1471-2474-10-131