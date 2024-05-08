Панариций – инфекция тканей пальца, обычно вызываемая стафилококками и стрептококками.

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Наиболее частые места поражения – дистальные фаланги пальцев, причем панариций может располагаться центрально, латерально или апикально. Тканевые перегородки ограничивают распространение инфекции, формируется абсцесс, который сдавливает и приводит к некрозу прилежащих тканей. Подлежащие кости, суставы, сухожилия сгибателей также могут инфицироваться. Отмечаются интенсивная пульсирующая боль, отек, повышение местной температуры, выраженная болезненность при пальпации.

Лечение панариция включает оперативный надрез и дренаж (используя срединный надрез, который эффективно отделяет фиброзную перегородку), а также пероральную терапию антибиотиками (1). Эмпирическое лечение цефалоспоринами является адекватным. В зонах распространения метициллин-резистентного Staphylococcus aureus (МРЗС), вместо цефалоспорина следует использовать триметоприм/сульфаметоксазол, клиндамицин, доксициклин или линезолид. Обсуждение подхода к антибактериальной терапии см. в разделе Лечение флегмоны.

Панариций Скрыть подробности У данного пациента инфекция распространилась с кисти на кончики пальцев (панариций), где заметно выделение гноя. Image courtesy of David R. Steinberg, MD.