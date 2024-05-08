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Панариций

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024

Панариций – инфекция тканей пальца, обычно вызываемая стафилококками и стрептококками.

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Наиболее частые места поражения – дистальные фаланги пальцев, причем панариций может располагаться центрально, латерально или апикально. Тканевые перегородки ограничивают распространение инфекции, формируется абсцесс, который сдавливает и приводит к некрозу прилежащих тканей. Подлежащие кости, суставы, сухожилия сгибателей также могут инфицироваться. Отмечаются интенсивная пульсирующая боль, отек, повышение местной температуры, выраженная болезненность при пальпации.

Лечение панариция включает оперативный надрез и дренаж (используя срединный надрез, который эффективно отделяет фиброзную перегородку), а также пероральную терапию антибиотиками (1). Эмпирическое лечение цефалоспоринами является адекватным. В зонах распространения метициллин-резистентного Staphylococcus aureus (МРЗС), вместо цефалоспорина следует использовать триметоприм/сульфаметоксазол, клиндамицин, доксициклин или линезолид. Обсуждение подхода к антибактериальной терапии см. в разделе Лечение флегмоны.

Панариций
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У данного пациента инфекция распространилась с кисти на кончики пальцев (панариций), где заметно выделение гноя.
Image courtesy of David R. Steinberg, MD.

Справочные материалы

  1. 1. Barger J, Hoyer RW. Fingertip Infections. Orthop Clin North Am. 2024;55(2):265-272. doi:10.1016/j.ocl.2023.10.003

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