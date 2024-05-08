Остеоартроз кисти

При остеоартрозе кисть вовлекается очень часто.
(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).
Развитие остеоартроза суставов кистей может включать формирование безболезненных узлов в области проксимальных межфаланговых суставов (узелки Бушара) или дистальных межфаланговых суставов (узелки Гебердена), а также изменение оси этих суставов. Характерны боли и тугоподвижность этих суставов, а также в области основания большого пальца. Запястье обычно не вовлечено (если не было ранее существовавшей травмы), а также, как правило, поражен минимально или не вовлечен вовсе пястно-фаланговый сустав, при условии, что пациент не имеет нарушения обмена веществ (например, гемохроматоза).
Дифференциация между изменениями кисти при остеоартрите и при ревматоидном артрите описана в Обследование пациента с симптомами заболевания суставов. Подагра может поражать дистальные межфаланговые суставы кисти и ее следует отличать от узлового остеоартрита кисти.
На данной фотографии показаны узелки Гебердена ─ выпуклости твердой ткани (костной) дистальных межфаланговых суставов, которые наблюдаются у пациентов с остеоартрозом.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Узелки Гебердена представляют собой выпуклости твердой (костной) ткани дистальных межфаланговых суставов, которые на этой фотографии лучше видны на 2-м и 3-м пальцах обеих рук.
By permission of the publisher. From Myers S: Atlas of Rheumatology. Edited by G Hunder. Philadelphia, Current Medicine, 2005.
Узелки Бушара являются выпуклостями твердой (костной) ткани проксимальных межфаланговых суставов, которые на этом фото лучше видны на пальцах правой руки и на 1-м и 2-м пальцах левой кисти.
© Springer Science+Business Media
На данной фотографии показаны узелки Гебердена ─ выпуклости твердой ткани (костной) дистальных межфаланговых суставов, которые наблюдаются у пациентов с остеоартрозом.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Узелки Гебердена представляют собой выпуклости твердой (костной) ткани дистальных межфаланговых суставов, которые на этой фотографии лучше видны на 2-м и 3-м пальцах обеих рук.
By permission of the publisher. From Myers S: Atlas of Rheumatology. Edited by G Hunder. Philadelphia, Current Medicine, 2005.
Узелки Бушара являются выпуклостями твердой (костной) ткани проксимальных межфаланговых суставов, которые на этом фото лучше видны на пальцах правой руки и на 1-м и 2-м пальцах левой кисти.
© Springer Science+Business Media
Лечение остеоартроза кисти
Консервативные методы
Иногда инъекция кортикостероидов или хирургическое вмешательство
Лечение остеоартроза кистей рук симптоматическое с применением анальгетиков (в частности, местных и пероральных нестероидных противовоспалительных препаратов), соответствующего покоя, шинирования и иногда инъекции кортикостероидов по мере необходимости.
При тяжелых изменениях основания большого пальца и выраженной дегенерации межфаланговых суставов хирургическое лечение помогает уменьшить боль и скорректировать деформацию.