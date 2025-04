Контрактура Вайнштейна ("лебединая шея", "бутоньерка")

Множественные контрактуры Вайнштейна всех пальцев рук у пациента с запущенным ревматоидным артритом. Для контрактуры Вайнштейна характерно сгибание в проксимальном межфаланговом суставе и перерастяжение в дистальном межфаланговом суставе. При этом на суставах кисти и межфаланговых суставах имеются множественные ревматоидные узелки.

By permission of the publisher. From Matteson E, Mason T: Atlas of Rheumatology. Edited by G Hunder. Philadelphia, Current Medicine, 2005.