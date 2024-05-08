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Контрактура Вайнштейна ("лебединая шея", "бутоньерка")

(деформация по типу "бутоньерки")

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024

Контрактура Вайнштейна включает деформацию изгиба на уровне проксимального межфалангового сустава (ПМФС), сопровождаемую перерастяжением дистального межфалангового сустава (ДМФС).

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Контрактура Вайнштейна является следствием разрыва сухожилия, вывиха, остеоартрита или ревматоидного артрита. Классическая деформация развивается при разрушении места прикрепления центральных волокон сухожилия разгибателя на основании средней фаланги пальца, при этом головка проксимальной фаланги проникает между боковыми волокнами данного сухожилия (образуется «пуговичная петля»).

Первичное лечение деформации по типу бутоньерки состоит в иммобилизации, которая должна быть выполнена до образования рубцов и формирования стойкой деформации. Оперативное вмешательство часто не обеспечивает восстановления полного объема движений, но позволяет уменьшить степень деформации и улучшить функцию кисти.

Деформации по типу пуговичной петли и шеи лебедя

Контрактура Вайнштейна при ревматоидном артрите
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Множественные контрактуры Вайнштейна всех пальцев рук у пациента с запущенным ревматоидным артритом. Для контрактуры Вайнштейна характерно сгибание в проксимальном межфаланговом суставе и перерастяжение в дистальном межфаланговом суставе. При этом на суставах кисти и межфаланговых суставах имеются множественные ревматоидные узелки.
By permission of the publisher. From Matteson E, Mason T: Atlas of Rheumatology. Edited by G Hunder. Philadelphia, Current Medicine, 2005.
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