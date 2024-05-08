Инфицированные раны от укуса в области кисти

Санация раневой полости

Антибиотики

Лечение включает хирургическую обработку раны, причем рану после этого не ушивают, и антибиотикотерапию.

При амбулаторном лечении обычно используют эмпирическую антибиотикотерапию, которая включает монотерапию амоксициллином/клавуланатом (перорально 500 мг 3 раза в день) или комбинированную терапию пенициллином 500 мг перорально 4 раза в день (против E. corrodens, P. multocida, стрептококков и анаэробов) плюс либо цефалоспорином (например, цефалексин 500 мг перорально 4 раза в день) или полусинтетическими пенициллинами (например, диклоксациллин 500 мг перорально 4 раза в день), воздействующими на стафилококки. В зонах распространения МРSA вместо цефалоспорина следует использовать триметоприм/сульфаметоксазол, клиндамицин, доксициклин или линезолид. При наличии у пациента аллергии на пенициллин назначают клиндамицин (перорально 300 мг каждые 6 часов).

Кисть должна быть иммобилизована в физиологичном приподнятом положении. Тем не менее следует избегать длительной иммобилизации пальцев, чтобы предотвратить скованность суставов и обеспечить функциональное восстановление.

При неинфицированных ранах от укусов, может понадобится хирургическая обработка и профилактическое лечения 50% дозой антибиотиков, используемой при лечении инфицированных ран.