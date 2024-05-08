Инфицированные раны от укуса в области кисти

Небольшие точечные раны, в частности от укусов человека или кошки, могут приводить к значительным повреждениям сухожилий, суставной капсулы и суставного хряща. Наиболее типичное повреждение при укусах человека – повреждение зубами пястно-фалангового сустава по типу компостера (возникает при сжатии зубов). Микрофлора полости рта содержит Eikenella corrodens, стафилококки, стрептококки и анаэробы. Пациенты с такими ранами обычно медлят несколько часов или даже дней перед приходом к врачу, что повышает тяжесть инфекции. При укусах животных микрофлора обычно более патогенна и включает Pasteurella multocida (особенно при укусах кошки), стафилококки, стрептококки, анаэробы. Наиболее значимыми осложнениями являются инфекционный артрит и остеомиелит.
(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).
Диагностика инфицированных укушенных ран
Клиническая оценка
Обычно рентгенография
Как правило, посев раневого отделяемого
Эритема и боль в области укуса предполагают наличие инфекции. Болезненность по ходу сухожилия предполагает вовлеченность в заболевание влагалищ сухожилий. Если боль значительно усиливается при движении, то это означает инфицирование сустава или влагалища сухожилия.
Хотя диагностика инфицированной раны от укуса на руке клиническая, но для обнаружения перелома, обломков зубов или других инородных тел, которые могут быть очагом инфекционного процесса, может понадобиться рентгенография.
Лечение инфицированных укушенных ран
Санация раневой полости
Антибиотики
Лечение включает хирургическую обработку раны, причем рану после этого не ушивают, и антибиотикотерапию.
При амбулаторном лечении обычно используют эмпирическую антибиотикотерапию, которая включает монотерапию амоксициллином/клавуланатом (перорально 500 мг 3 раза в день) или комбинированную терапию пенициллином 500 мг перорально 4 раза в день (против E. corrodens, P. multocida, стрептококков и анаэробов) плюс либо цефалоспорином (например, цефалексин 500 мг перорально 4 раза в день) или полусинтетическими пенициллинами (например, диклоксациллин 500 мг перорально 4 раза в день), воздействующими на стафилококки. В зонах распространения МРSA вместо цефалоспорина следует использовать триметоприм/сульфаметоксазол, клиндамицин, доксициклин или линезолид. При наличии у пациента аллергии на пенициллин назначают клиндамицин (перорально 300 мг каждые 6 часов).
Кисть должна быть иммобилизована в физиологичном приподнятом положении. Тем не менее следует избегать длительной иммобилизации пальцев, чтобы предотвратить скованность суставов и обеспечить функциональное восстановление.
При неинфицированных ранах от укусов, может понадобится хирургическая обработка и профилактическое лечения 50% дозой антибиотиков, используемой при лечении инфицированных ран.
Иммобилизация в функциональном положении (разгибание лучезапястного сустава до 20 градусов, сгибание пястно-фаланговых суставов до 60 градусов, небольшое сгибание межфаланговых суставов)