Деформация по типу "шеи лебедя" развивается в результате гиперэкстензии проксимальных межфаланговых суставов (ПМС), сгибания дистальных межфаланговых суставов (ДМС) и, в некоторых случаях – сгибания плюснефаланговых суставов (ПФС).

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Деформация пальцев в виде "шеи лебедя" Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Несмотря на то, что данный тип деформации характерен в первую очередь для ревматоидного артрита, к деформации по типу шеи лебедя приводят и некоторые другие заболевания, включая нелеченный молоткообразный палец, дряблость связок ладонной стороны проксимального межфалангового сустава (PIP) (например, такие, которые возникают после ревматической лихорадки или во время системной волчанки [СКВ], как артропатия Жакку), спастическое сокращение собственных мышц кисти, разрыв сухожилий сгибателей ПМФ суставов, неправильно сросшийся перелом средней или проксимальной фаланги. Неспособность компенсировать или корригировать переразгибание ПМФС приводит к невозможности сгибания пальцев и стойкой инвалидизации.

Лечение деформации по типу шеи лебедя направлено на коррекцию причин, если это возможно (например, коррекцию молоткообразного пальца или любого другого костного смещения, снятие мышечного спазма). Деформация легкой степени у больных с ревматоидным артритом может быть излечена использованием кольцевых функциональных лонгет. Тяжелая инвалидность может потребовать хирургического лечения.

Истинная деформация по типу "шеи лебедя" не поражает большой палец, который имеет только один межфаланговый сустав. Тем не менее, может развиться сильное переразгибание межфалангового сустава большого пальца с изгибом пястнофалангового сустава (ПФС), называемое "утиным клювом", Z- (зигзагообразный) типом или 90°- угловая деформация. При сопутствующей неустойчивости сустава большого пальца, защемления значительно ухудшаются. Эта деформация обычно может быть исправлена путем межфалангового артродеза вместе с реконструкцией сухожилия на стыке ПФС.