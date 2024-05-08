Причины развития заболевания неясны. Кистозные структуры располагаются вблизи влагалищ сухожилий и суставных капсул или прикреплены к ним (часто на ножке). Стенка кисты гладкая, фиброзная и имеет различную толщину. Киста наполнена прозрачным желеобразным, липким или слизеподобным содержимым высокой плотности. Иногда жидкость кист почти полностью состоит из гиалуроновой кислоты.

Большинство ганглиев представляет собой изолированную патологию. Около 65% ганглиев запястий и кистей развиваются в области ладьевидно-полулунного сустава, с тыльной стороны запястья. Приблизительно в 3–20% случаев ганглии локализованы на ладонной поверхности запястья, в области дистального отдела лучевой кости. Оставшиеся 7–12% представлены ганглиями влагалищ сухожилий сгибателей и кистами слизистой оболочки (формирующимися из дорсальной части дистального межфалангового сустава). Заболевание может спонтанно регрессировать.