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Ганглии

(ганглий)

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024

Ганглий представляет собой кистозное образование, которое обычно располагается на руках, преимущественно на тыльной поверхности запястья. Лечение сводится к аспирации содержимого или иссечению полости.

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Ганглиозные кисты являются наиболее частой причиной отека мягких тканей, поражающего кисть и запястье. Заболевание развивается обычно спонтанно, в возрасте от 20 до 50 лет, соотношение женщины/мужчины составляет 3:1 (1). Размер гигромы может изменяться с течением времени и в зависимости от использования руки.

Справочные материалы

  1. 1. Kuliński S, Gutkowska O, Mizia S, Gosk J: Ganglions of the hand and wrist: Retrospective statistical analysis of 520 cases. Adv Clin Exp Med. 2017;26(1):95-100. doi:10.17219/acem/65070

Этиология кистозных образований

Причины развития заболевания неясны. Кистозные структуры располагаются вблизи влагалищ сухожилий и суставных капсул или прикреплены к ним (часто на ножке). Стенка кисты гладкая, фиброзная и имеет различную толщину. Киста наполнена прозрачным желеобразным, липким или слизеподобным содержимым высокой плотности. Иногда жидкость кист почти полностью состоит из гиалуроновой кислоты.

Большинство ганглиев представляет собой изолированную патологию. Около 65% ганглиев запястий и кистей развиваются в области ладьевидно-полулунного сустава, с тыльной стороны запястья. Приблизительно в 3–20% случаев ганглии локализованы на ладонной поверхности запястья, в области дистального отдела лучевой кости. Оставшиеся 7–12% представлены ганглиями влагалищ сухожилий сгибателей и кистами слизистой оболочки (формирующимися из дорсальной части дистального межфалангового сустава). Заболевание может спонтанно регрессировать.

Диагностика кистозных образований

  • Обследование

Ганглии выявляют при исследовании. Поскольку они кистозные, они просвечиваются. Другой тип образования (плотного) на тыльной поверхности запястья возникает у пациентов с воспалительным теносиновитом или ревматоидным артритом; он легко дифференцируется по неровному внешнему виду, отсутствию трансиллюминации и его связи с пролиферативным теносиновитом разгибателей (т. е. он движется вместе с движением сухожилия во время сгибания и разгибания пальцев).

Лечение кистозных образований

  • Аспирация или удаление при наличии дискомфорта

Большинство ганглиев не требует лечения. Оно необходимо при наличии болезненности в области образования, беспокойстве пациента относительно его внешнего вида; в 50% случаев эффективна аспирация. Попытки раздавить ганглий твердым предметом редко эффективны и представляют риск локальной травмы.

Нехирургическое лечение неэффективно у более 50% пациентов, что приводит к необходимости хирургического удаления (1). Удаление может быть проведено артроскопически или при помощи стандартного открытого хирургического вмешательства. Частота рецидивов после хирургического иссечения ганглия составляет 5–15% (2).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Dias JJ, Dhukaram V, Kumar P: The natural history of untreated dorsal wrist ganglia and patient reported outcome 6 years after intervention. J Hand Surg Eur Vol. 2007;32(5):502-508. doi:10.1016/J.JHSE.2007.05.007

  2. 2. Thornburg LE: Ganglions of the hand and wrist. J Am Acad Orthop Surg. 1999;7(4):231-238. doi:10.5435/00124635-199907000-00003

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