Ганглий представляет собой кистозное образование, которое обычно располагается на руках, преимущественно на тыльной поверхности запястья. Лечение сводится к аспирации содержимого или иссечению полости.
(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Ганглиозные кисты являются наиболее частой причиной отека мягких тканей, поражающего кисть и запястье. Заболевание развивается обычно спонтанно, в возрасте от 20 до 50 лет, соотношение женщины/мужчины составляет 3:1 (1). Размер гигромы может изменяться с течением времени и в зависимости от использования руки.
Справочные материалы
1. Kuliński S, Gutkowska O, Mizia S, Gosk J: Ganglions of the hand and wrist: Retrospective statistical analysis of 520 cases. Adv Clin Exp Med. 2017;26(1):95-100. doi:10.17219/acem/65070
Этиология кистозных образований
Причины развития заболевания неясны. Кистозные структуры располагаются вблизи влагалищ сухожилий и суставных капсул или прикреплены к ним (часто на ножке). Стенка кисты гладкая, фиброзная и имеет различную толщину. Киста наполнена прозрачным желеобразным, липким или слизеподобным содержимым высокой плотности. Иногда жидкость кист почти полностью состоит из гиалуроновой кислоты.
Большинство ганглиев представляет собой изолированную патологию. Около 65% ганглиев запястий и кистей развиваются в области ладьевидно-полулунного сустава, с тыльной стороны запястья. Приблизительно в 3–20% случаев ганглии локализованы на ладонной поверхности запястья, в области дистального отдела лучевой кости. Оставшиеся 7–12% представлены ганглиями влагалищ сухожилий сгибателей и кистами слизистой оболочки (формирующимися из дорсальной части дистального межфалангового сустава). Заболевание может спонтанно регрессировать.
Диагностика кистозных образований
Обследование
Ганглии выявляют при исследовании. Поскольку они кистозные, они просвечиваются. Другой тип образования (плотного) на тыльной поверхности запястья возникает у пациентов с воспалительным теносиновитом или ревматоидным артритом; он легко дифференцируется по неровному внешнему виду, отсутствию трансиллюминации и его связи с пролиферативным теносиновитом разгибателей (т. е. он движется вместе с движением сухожилия во время сгибания и разгибания пальцев).
Лечение кистозных образований
Аспирация или удаление при наличии дискомфорта
Большинство ганглиев не требует лечения. Оно необходимо при наличии болезненности в области образования, беспокойстве пациента относительно его внешнего вида; в 50% случаев эффективна аспирация. Попытки раздавить ганглий твердым предметом редко эффективны и представляют риск локальной травмы.
Нехирургическое лечение неэффективно у более 50% пациентов, что приводит к необходимости хирургического удаления (1). Удаление может быть проведено артроскопически или при помощи стандартного открытого хирургического вмешательства. Частота рецидивов после хирургического иссечения ганглия составляет 5–15% (2).
Справочные материалы по лечению
1. Dias JJ, Dhukaram V, Kumar P: The natural history of untreated dorsal wrist ganglia and patient reported outcome 6 years after intervention. J Hand Surg Eur Vol. 2007;32(5):502-508. doi:10.1016/J.JHSE.2007.05.007
2. Thornburg LE: Ganglions of the hand and wrist. J Am Acad Orthop Surg. 1999;7(4):231-238. doi:10.5435/00124635-199907000-00003