Визуализация

МРТ и КТ являются наиболее чувствительными при диагностике болезни Кинбека; простая рентгенография показывают отклонения позже, как правило, при начале склеротических изменений полулунной кости, сменяющихся кистозными изменениями, фрагментацией и коллапсом.

Болезнь Кинбека (задне-передняя рентгенография) Изображение Рентгенограмма предоставлена Давидом Р. (David R.). Steinberg, MD.

Болезнь Кинбека (косая проекция рентгенографии) Изображение Рентгенограмма предоставлена Давидом Р. (David R.). Steinberg, MD.

Дифференциальный диагноз боли в средней части запястья включает дорсальный запястный ганглий, синовит или артрит, или тендинит разгибателя.