Болезнь Кинбека представляет собой асептический некроз полулунной кости. Симптомы включают боль и болезненность в запястье. Диагностируется заболевание с помощью методов визуализации. Лечение предполагает различные хирургические вмешательства.
(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).
Болезнь Кинбека наиболее часто встречается в доминантной руке у мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, особенно занимающихся тяжелым ручным физическим трудом. В целом, болезнь Кинбека регистрируется относительно редко. Причина его возникновения не известна. Происходит сдавление полулунной кости, которое обусловливает фиксированную ротацию ладьевидной кости и последующую дегенерацию суставов запястья.
Симптомы и признаки болезни Кинбека
Болезнь Кинбека обычно начинается с внезапных приступов боли в запястье, локализованной в области полулунной кости; признаков предшествующей травмы не отмечается. При болезни Кинбека в 10% случаев отмечается двустороннее поражение. Отмечается локализованная болезненность в лунообразной кости, чаще всего над дорсальной частью запястья вдоль средней линии. Возможен умеренный отек.
Диагностика болезни Кинбека
Визуализация
МРТ и КТ являются наиболее чувствительными при диагностике болезни Кинбека; простая рентгенография показывают отклонения позже, как правило, при начале склеротических изменений полулунной кости, сменяющихся кистозными изменениями, фрагментацией и коллапсом.
Рентгенограмма предоставлена Давидом Р. (David R.). Steinberg, MD.
Рентгенограмма предоставлена Давидом Р. (David R.). Steinberg, MD.
Дифференциальный диагноз боли в средней части запястья включает дорсальный запястный ганглий, синовит или артрит, или тендинит разгибателя.
Лечение болезни Кинбека
Шина на запястье и анальгетики на ранних стадиях
Оперативное вмешательство
На ранних стадиях болезни Кинбека шинирование запястья может уменьшить давление на полулунную кость, уменьшая боль и, возможно, помогая восстановить кровоток. Назначают анальгетики при боли.
Цель хирургического лечения болезни Кинбека заключается в уменьшении давления на полулунную кость путем укорочения лучевой (1) или удлинения локтевой кости. Альтернативные методы лечения выполняются с целью реваскуляризации полулунной кости напрямую (например, имплантация кровеносного сосуда или костного трансплантата на сосудистой ножке) или непрямым путем (например, декомпрессия лучевой кости) (2, 3). При обширном вовлечении полулунной кости, некоторые хирурги пытались сохранить кость с помощью свободной васкуляризованной костной пластики с использованием костных трансплантатов, взятых с коленного участка (4).
Сохраняющие операции, например удаление проксимального ряда костей запястья или артродез запястья, помогают сохранить функцию запястья при дегенерации его суставов.
Последней попыткой уменьшить выраженность болевого синдрома может быть тотальный артродез запястья. Нехирургические методы лечения редко бывают эффективны
Справочные материалы по лечению
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