Абсцесс кисти представляет собой гнойную инфекцию глубоких клетчаточных пространств кисти, вызываемую стафилококками или стрептококками.

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Вариантами абсцессов кисти являются абсцессы в виде запонки (возникающие в межпальцевом промежутке между двумя пальцами), абсцессы возвышения большого пальца и абсцессы срединного ладонного пространства кисти. Гнойный очаг может формироваться в любом глубоком пространстве кисти и распространяться на ее тыл, что клинически может выглядеть как инфекция тыла кисти. Появляются интенсивная пульсирующая боль, отек тканей и сильная болезненность при пальпации. Для выявления скрытых инородных тел должна быть выполнена рентгенография.

Вскрытие и дренирование (с произведением посева) проводится в операционной, при соблюдении мер осторожности, чтобы не повредить многие другие важные анатомические структуры, а также с применением антибиотиков (например, цефалоспоринов). В зонах распространения метициллин-резистентного Staphylococcus aureus (МРЗС), вместо цефалоспорина следует использовать триметоприм/сульфаметоксазол, клиндамицин, доксициклин или линезолид.