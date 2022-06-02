Обзор васкулита (Overview of Vasculitis)

Клиническая оценка

Основные лабораторные тесты для выявления воспаления или дисфункции органов (например, общий анализ крови [ОАК], скорость оседания эритроцитов [СОЭ] или уровень С-реактивного белка, уровни сывороточного альбумина и общего белка, аспартатаминотрансферазы [АСТ] и аланинаминотрансферазы [АЛТ], азота мочевины крови [АМК] и креатинина, общий анализ мочи) и определение стадии патологического процесса

Лабораторные тесты, которые помогают определить тип васкулита (например, антинейтрофильные цитоплазматические антитела [АНЦА]), если они рекомендованы по результатам клинической оценки

Лабораторные и визуализирующие исследования, которые смогут помочь определить причину васкулита (например, анализы на криоглобулины, поверхностный антиген гепатита В, антитела к коровому антигену гепатита В и антитела к поверхностному антигену гепатита В, а также тест на антитела к вирусу гепатита С, посев крови) и степень поражения органов

Биопсия

Системный васкулит подозревается в следующих случаях:

Симптомы и признаки, указывающие на васкулит (например, головная боль в области висков и привычный вывих нижней челюсти позволяют предполагать гигантоклеточный артериит)

Ишемические проявления (например, ишемический инсульт, перемежающаяся хромота, ишемия брыжейки) непропорциональные имеющимся у больного факторам риска атеросклероза;

Необъяснимая комбинация симптомов, соответствующих васкулиту, со стороны более одной системы органов (например, гипертензия, миалгии, кровохарканье), особенно при наличии признаков системного заболевания

Первичный васкулит диагностируют по наличию характерных жалоб, объективных признаков, соответствующих результатов лабораторных тестов при исключении других причин (т.е., вторичного васкулита). Гистологическое исследование выполняют всегда, когда это возможно: оно может подтвердить диагноз специфического поражения сосудов (см. таблицу Гистологическая диагностика васкулитов). Клинические проявления дают возможность поставить дифференциальный диагноз и тем самым определяют конкретную направленность лабораторных исследований.

Результаты большинства рутинных лабораторных тестов являются неспецифическими и должны интерпретироваться в контексте всей клинической картины. Однако данные результаты часто могут помочь подтвердить диагноз, определить расположение и степень поражения органов или предположить альтернативные диагнозы. Обычно проводят общий анализ крови, определяют СОЭ или содержание С-реактивного белка, сывороточного альбумина и общего белка, а также АСТ и АЛТ. Часто отмечаются повышение СОЭ или С-реактивного белка, анемия, связанная с хроническим воспалением, увеличение числа тромбоцитов и низкое содержание сывороточного альбумина. Следует определить содержание эритроцитов и белка в свежесобранной моче для выявления поражения почек. Необходимо выявить уровень сывороточного креатинина и контролировать его в динамике. Лейкопения и тромбоцитопения не являются типичными признаками первичного васкулита и позволяют предположить альтернативный диагноз.

Обнаружение антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА) может помочь в диагностике гранулематоза с полиангиитом (ГПА), эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (ЭГПА), или микроскопического полиангиита (под общим названием ANCA-ассоциированные васкулиты). Стандартизованные тесты на наличие антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА) включают иммунофлуоресцентное исследование и иммуноферментный метод (ELISA). Иммунофлуоресцентное окрашивание фиксированных этанолом нейтрофилов может определить цитоплазматический тип цАНЦА или перинуклеарный тип пАНЦА. Иммуноферментное исследование используется для определения антител к основным аутоантигенам: протеиназе 3 (ПР3), при этом окрашивание типа цАНЦА, или миелопероксидазе (МПО), при этом окрашивание типа пАНЦА, эти виды окрашивания наблюдаются на фиксированных этанолом нейтрофилах. Поскольку АНЦА-ассоциированные васкулиты наблюдаются редко, а АНЦА-тест не является абсолютно специфичным, тестирование на АНЦА проводят только когда вероятность наличия АНЦА-ассоциированного васкулита до проведения теста является умеренно высокой. АНЦА могут определяться при инфекциях, которые могут вызвать вторичный васкулит, включая эндокардит.

Другие лабораторные тесты включают серологическое тестирование на гепатит B и C, электрофорез белков сыворотки и мочи, скрининг на антиядерные антитела и антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, тестирование на наличие криоглобулинов и уровень комплемента. Уровни комплемента могут быть низкими при вирусном васкулите, криоглобулинемическом васкулите, лимфопролиферативных расстройствах или васкулитах на фоне аутоиммунных заболеваний.

Дальнейшее исследование определяется клиническими данными. Если клинические данные указывают на наличие васкулита, для выявления инфильтратов необходимо провести рентгенографию грудной клетки, но также может потребоваться неконтрастная КТ грудной клетки высокого разрешения для обнаружения небольших изменений, таких как маленькие узелки или полости. Двусторонняя диффузная инфильтрация позволяет думать о двусторонних геморрагиях, что требует немедленной диагностики и лечения. Могут потребоваться другие методы визуализации. Например, магнитно-резонансная томография крупных кровеносных сосудов и аорты полезна для диагностики и мониторинга при выявлении поражения таких сосудов. Если симптоматика и обследование указывают на нейропатию, может быть полезной электромиография.

Поскольку васкулиты встречаются редко и лечение может вызывать серьезные нежелательные явления, для подтверждения диагноза по возможности используют биопсию. Оптимальное место для биопсии определяется по клиническим признакам. Результаты биопсии, скорее всего, будут положительными, если она взята из пораженных тканей легких, кожи и почек. Слепые биопсии органов без клинических проявлений или результатов лабораторных исследований, которые указывают на необходимость их проведения, имеют низкую вероятность положительных результатов.