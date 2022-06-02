Исключение явных клинических причин системного васкулита

Стандартные исследования (например, общий анализ крови, скорость оседания эритроцитов, анализ мочи, креатинин сыворотки, рентгенография органов грудной клетки)

Биопсия

Определение типа и этиологии васкулита осуществляется при помощи тестов (например, определение содержания криоглобулинов, антинейтрофильных цитоплазматических антител, антител гепатитов В и С, С3 и С4 уровня комплемента, ревматоидного фактора, посев культуры крови и электрофорез белков)

Диагностика васкулита, ограниченного кожей, требует полного анамнеза болезни и физикального обследования. Обследование направлено на выявление причин, таких как новые препараты или инфекции, и исключение проявлений воспаления или васкулита в других органах, таких как

Легкие: одышка, кашель, кровохарканье

Почки: вновь возникшая гипертензия и отеки

Нервная система: вновь возникшая асимметричная слабость и парестезии

Кишечник: впервые возникшая боль в животе, диарея и кровавый стул

Анализ мочи не должен содержать кровь, белок и эритроцитарные цилиндры. Необходима рентгенография грудной клетки для проверки наличия инфильтратов (предполагаемых альвеолярных кровоизлияний). Для исключения анемии, определения количества тромбоцитов и уровня креатинина сыворотки и определения острофазовых показателей (например, скорость оседания эритроцитов и С-реактивный белок) выполняют общий анализ крови и другие анализы крови. Лейкопения и тромбоцитопения не характерны для кожного васкулита и заставляют задуматься об альтернативном диагнозе.

Необходимо сделать биопсию кожи, в оптимальном варианте в течение от 24 до 48 часов после появления поражений васкулита. Диагностическая значимость зависит от глубины и времени проведения биопсии. Как правило, глубокая пункционная биопсия или эксцизионная биопсия подкожного слоя являются предпочтительными; эти виды биопсии могут взять пробы сосудов малого и среднего диаметра. Поверхностная биопсия малоинформативна.

Кожный васкулит может быть подтвержден, если при гистологическом исследовании определяются следующие изменения:

инфильтрация стенки сосуда воспалительными клетками, ведущая к ее деструкции;

Отложение фибрина в стенке и просвете сосуда (фибриноидный некроз);

экстравазация эритроцитов;

ядерный детрит

Прямое иммунофлюоресцентное окрашивание необходимо для проверки наличия IgA, IgM и IgG и отложения комплемента в стенке сосуда и вокруг него, что позволяет предположить процесс, опосредованный иммунными комплексами, миелоидное или лимфопролиферативное заболевание или другое неопластическое заболевание, особенно у взрослых. Отложения IgA связывают с почечными, суставными и желудочно-кишечными проявлениями, но отложения IgG и IgM – нет. Прямая иммунофлюоресценция может применяться для выявления IgM или IgG при криоглобулинемическом васкулите или ревматоидном артрите, или IgA при иммуноглобулин A-ассоциированном васкулите.

Исследования, проводимые для установления причины васкулита, включают определение содержания криоглобулинов, антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА), антител к гепатиту В и С, уровней С3 и С4, ревматоидного фактора, посев культуры крови и электрофорез белков сыворотки и мочи. Для определения клинически подозреваемых причин васкулита по мере необходимости проводят другие тесты.