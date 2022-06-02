Геморрагический васкулит (связанный с иммуноглобулином-А васкулит)

Заболевание начинается с внезапного появления пальпируемой пурпуры, которая обычно локализуется в области стоп, голеней и иногда на туловище и руках. Вначале пурпура может проявляться небольшими участками уртикарной сыпи, которые затем становятся пальпируемыми, иногда трансформируясь в геморрагические, сливающиеся пятна. Участки новых изменений могут появляться в течение нескольких дней или недель. У многих отмечаются также лихорадка и полиартралгия с периартикулярной болезненностью и припухлостью голеностопных, коленных, тазобедренных, лучезапястных и локтевых суставов.

Иммуноглобулин А-ассоциированный васкулит (пурпура Шенлейн-Геноха) (... Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Иммуноглобулин А-ассоциированный васкулит (пурпура Шенлейн-Геноха) (... Изображение Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Часто возникают желудочно-кишечные проявления, включая боли в животе по типу колики, болезненность при пальпации живота и черный стул. У детей иногда развивается инвагинация кишечника. При исследовании кала может быть получен позитивный тест на скрытую кровь.

Симптоматика иммуноглобулин-А-ассоциированного васкулита (IgAV) обычно стихает примерно через 4 недели, но часто спустя несколько недель возникает рецидив. У большинства пациентов заболевание минует без серьезных последствий, тем не менее, хотя и редко, у некоторых пациентов развивается хроническая болезнь почек.

У взрослых инвагинация встречается редко, при этом хроническая почечная недостаточность более распространена, чем у детей.