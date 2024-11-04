Цервикальный стеноз позвоночного канала

Цервикальный спинальный стеноз может протекать бессимптомно или проявляться болью в шее, ограниченным диапазоном движений и признаками и симптомами компрессии спинного мозга (миелопатии) с потерей равновесия, слабостью и спастичностью в верхних и нижних конечностях.

При наличии сопутствующего ущемления шейных корешков у пациентов могут наблюдаться парестезии и слабость в зоне поражения нервного корешка на уровне стеноза. Шейные радикулопатии часто связаны с центральным стенозом на уровне стеноза (стеноз С5-С6 с односторонней или двусторонней радикулопатией на С6). Позвоночный канал в шейном отделе шире при сгибании и уже при разгибании; таким образом, корешковые симптомы могут усугубляться во время разгибания.