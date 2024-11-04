Цервикальный стеноз позвоночного канала

Цервикальный спинальный стеноз – это сужение позвоночного канала в шейном отделе, вызывающее сдавление нервных корешков до их выхода из отверстия. Он может вызывать позиционную боль в области шеи, симптомы компрессии нервных корешков в отверстиях и боль в верхних конечностях.
(См. также Оценка болей в шее и спине).
Цервикальный спинальный стеноз может быть как врожденным, так и приобретенным. Наиболее распространенными причинами являются остеоартрит, остеохондроз позвоночника, спондилез и спондилолистез, сопровождающийся компрессией спинного мозга. Другие причины включают болезнь Педжета и анкилозирующий спондилит.
Симптомы и признаки цервикального спинального стеноза
Цервикальный спинальный стеноз может протекать бессимптомно или проявляться болью в шее, ограниченным диапазоном движений и признаками и симптомами компрессии спинного мозга (миелопатии) с потерей равновесия, слабостью и спастичностью в верхних и нижних конечностях.
При наличии сопутствующего ущемления шейных корешков у пациентов могут наблюдаться парестезии и слабость в зоне поражения нервного корешка на уровне стеноза. Шейные радикулопатии часто связаны с центральным стенозом на уровне стеноза (стеноз С5-С6 с односторонней или двусторонней радикулопатией на С6). Позвоночный канал в шейном отделе шире при сгибании и уже при разгибании; таким образом, корешковые симптомы могут усугубляться во время разгибания.
Диагностика цервикального спинального стеноза
Клиническая оценка
Иногда МРТ, электрофизиологические методы или то и другое
Диагноз цервикального спинального стеноза можно предположить на основании характерных симптомов. Могут наблюдаться нарушения мелкой моторики верхних конечностей и слабость, атаксия и спастичность нижних конечностей. Глубокие сухожильные рефлексы гиперактивны в нижних конечностях, но могут быть гипоактивны в верхних конечностях, с парестезиями и слабостью в верхних конечностях, если имеется сопутствующее ущемление нервных корешков.
МРТ проводится для определения уровня стеноза и его причины. Электродиагностические исследования помогают дифференцировать стеноз шейного отдела позвоночника от других неврологических состояний.
Лечение цервикального спинального стеноза
Двигательная активность при переносимости
Анальгетики
Физиотерапия
В тяжелых случаях хирургическое лечение
У пациентов с цервикальным стенозом позвоночного канала терапию первой линии составляют консервативные меры. К ним относятся анальгетики и двигательная активность при ее переносимости. Физиотерапия может помочь уменьшить боль и мышечную скованность и улучшить диапазон движений.
При прогрессирующем стенозе позвоночника хирургическое вмешательство включает декомпрессию диска и компрессию спинного мозга при переднем или заднем доступе в сочетании со спондилодезом пораженных участков. Хирургическое вмешательство может предотвратить развитие других симптомов, но не всегда устраняет неврологический дефицит (миелопатию) (1, 2).
Справочные материалы по лечению
1. Wilson JR, Barry S, Fischer DJ, et al. Frequency, timing, and predictors of neurological dysfunction in the nonmyelopathic patient with cervical spinal cord compression, canal stenosis, and/or ossification of the posterior longitudinal ligament. Spine (Phila Pa 1976). 2013, 38(22 Suppl 1):S37-S54. doi:10.1097/BRS.0b013e3182a7f2e7
2. Badhiwala JH, Wilson JR. The natural history of degenerative cervical myelopathy. Neurosurg Clin N Am. 29(1):21-32, 2018. doi:10.1016/j.nec.2017.09.002
Основные положения
Цервикальный спинальный стеноз – это сужение позвоночного канала в шейном отделе, вызывающее сдавление структур шейного отдела позвоночника. При тяжелой форме заболевания спинной мозг может сдавливаться и вызывать симптомы в верхних и нижних конечностях.
Он может протекать бессимптомно или проявляться болью в шее, ограниченным диапазоном движений и признаками и симптомами компрессии спинного мозга (миелопатия) с потерей равновесия, слабостью и спастичностью в верхних и нижних конечностях.
Пациенты могут испытывать парестезии и слабость в зоне поражения нервных корешков на уровне стеноза, если при выходе корешков из шейного отдела позвоночного канала возникает их сопутствующее ущемление.
Диагностика основывается на характерных симптомах наряду с МРТ, электродиагностическими исследованиями или их совокупностью.
Рекомендуются анальгетики, легкую активность, если она хорошо переносится, и физическую терапию; однако, если боль или проявления болезни являются серьезными, или наблюдается ухудшение состояния, рассматривают необходимость хирургических процедур.