Стеноз поясничного отдела позвоночника – это сужение спинномозгового канала поясничного отдела позвоночника, которое вызывает сдавление отдельных нервных волокон и нервных корешков структуры конского хвоста перед их выходом из отверстий. Это вызывает позиционную боль в спине, симптомы сдавливания нервных корешков в зоне межпозвоночного отверстия и боль в нижних конечностях при ходьбе или при нагрузке на ногу.
(См. также Оценка болей в шее и спине (Evaluation of Neck and Back Pain)).
Спинальный стеноз может быть приобретенным или врожденным. Он может охватывать шейный или поясничный отделы позвоночника. Стеноз поясничного отдела позвоночника часто развивается вследствие увеличения размера желтой связки, увеличения фасеточных суставов и значительного выпячивания диска. Наиболее распространенными причинами СПОП являются: остеоартрит, дегенеративные заболевания дисков, спондилез, спондилолистез, сопровождающийся отеком конского хвоста (cauda equina). Другие причины включают болезнь костей Педжета
Симптомы и признаки поясничного спинального стеноза
У пациентов со стенозом поясничного отдела позвоночного канала отмечается боль в ягодицах, бедрах или икроножных мышцах при ходьбе, беге, подъеме по лестнице и даже при стоянии. Эта боль называется нейрогенной хромотой. Боль не уменьшается в положении стоя, но проходит при сгибании спины или в положении сидя потому что, как и в случае с цервикальным позвоночным каналом, поясничный спинной канал больше при сгибании и меньше в разгибании. Таким образом, пациенты часто испытывают некоторое облегчение, когда толкают магазинную тележку или используют ходунки, поскольку спина слегка сгибается. Точно так же хождение по холмам менее болезненно, чем спуск. У пациентов могут быть боли, слабость, снижение рефлексов в зоне иннервации пораженного нервного корешка.
В редких случаях резкое сдавливание нервного корешка в результате стеноза спинномозгового канала или крупной грыжи межпозвоночного диска может вызвать синдром конского хвоста с парезом дистальной части ноги и потерей чувствительности в области промежности и заднего прохода (седловая анестезия), а также дисфункцией мочевого пузыря, кишечника и половых органов; в отличие от повреждения спинного мозга, мышечный тонус и глубокие сухожильные рефлексы снижаются в ногах.
Диагностика стеноза поясничного отдела позвоночника
Клиническая оценка
Иногда МРТ, электрофизиологические методы или то и другое
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Спинальный стеноз можно заподозрить на основании характерных симптомов боли, которая усиливается при физической нагрузке (нейрогенная хромота) и облегчается при сидении и/или сгибании спины. Мышечная сила обычно сохранена, однако может присутствовать очаговая слабость, потеря чувствительности и ослабление глубоких сухожильных рефлексов.
Симптомы, затрагивающие икроножные мышцы, могут имитировать перемежающуюся сосудистую хромоту. Перемежающуюся (сосудистую) хромоту можно отличить по улучшению состояния пациента в покое (но не при изменении позы), атрофии кожи и изменению пульса, капиллярному кровотоку и по результатам сосудистых тестов.
Диагностические тесты для поясничного спинального стеноза, при необходимости, являются такими же, как при люмбосакральной радикулопатии, включая МРТ или КТ и электродиагностические исследования.
Лечение cтеноза поясничного отдела позвоночника
Физическая активность по мере переносимости, анальгетики, иногда препараты, уменьшающие нейропатические боли
Физиотерапия
Возможно, эпидуральные инъекции кортикостероидов
В тяжелых случаях хирургическое лечение
У пациентов со стенозом поясничного отдела позвоночного канала консервативное лечение и показания к оперативному вмешательству аналогичны таковым при люмбосакральной радикулопатии.
Эпидуральные инъекции кортикостероидов иногда обеспечивают временное облегчение. У симптоматичных пациентов, которые не подходят для хирургического вмешательства, комбинация эпидуральных инъекций и физиотерапии может привести к некоторому улучшению симптоматики.
При выраженном спинальном стенозе хирургические методы направлены на декомпрессию нервных корешков в позвоночном канале или межпозвоночных отверстиях, что иногда требует выполнения ламинэктомии на 2–3 уровнях и фораменотомии, а иногда – фузионной хирургии.
Стабильность позвоночника должна быть сохранена. Спондилодез может быть показан при нестабильности или при наличии тяжелых, четко локализованных изменений в 1 или 2 межпозвонковых промежутках в результате артрита, однако некоторые исследования показывают противоречивую природу такого подхода (1, 2)
Справочные материалы по лечению
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Основные положения
Стеноз поясничного отдела позвоночника часто развивается вследствие увеличения размера желтой связки, увеличения фасеточных суставов и значительного выпячивания диска.
Наиболее распространенными причинами являются: остеоартрит, остеохондроз позвоночника, спондилез, спондилолистез, сопровождающийся отеком конского хвоста (cauda equina).
Симптомы включают боль в ягодицах, бедрах или икрах, которая усиливается при стоянии и ходьбе и облегчается при сгибании или наклоне вперед, что называется нейрогенной хромотой.
Диагностика основывается на характерных симптомах наряду с МРТ, электродиагностическими исследованиями или их совокупностью.
Рекомендуются анальгетики, легкую активность, если она хорошо переносится, и физическую терапию; однако, если боль или проявления болезни являются серьезными, или наблюдается ухудшение состояния, рассматривают хирургические процедуры.