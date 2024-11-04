Стеноз поясничного отдела позвоночника

У пациентов со стенозом поясничного отдела позвоночного канала отмечается боль в ягодицах, бедрах или икроножных мышцах при ходьбе, беге, подъеме по лестнице и даже при стоянии. Эта боль называется нейрогенной хромотой. Боль не уменьшается в положении стоя, но проходит при сгибании спины или в положении сидя потому что, как и в случае с цервикальным позвоночным каналом, поясничный спинной канал больше при сгибании и меньше в разгибании. Таким образом, пациенты часто испытывают некоторое облегчение, когда толкают магазинную тележку или используют ходунки, поскольку спина слегка сгибается. Точно так же хождение по холмам менее болезненно, чем спуск. У пациентов могут быть боли, слабость, снижение рефлексов в зоне иннервации пораженного нервного корешка.

В редких случаях резкое сдавливание нервного корешка в результате стеноза спинномозгового канала или крупной грыжи межпозвоночного диска может вызвать синдром конского хвоста с парезом дистальной части ноги и потерей чувствительности в области промежности и заднего прохода (седловая анестезия), а также дисфункцией мочевого пузыря, кишечника и половых органов; в отличие от повреждения спинного мозга, мышечный тонус и глубокие сухожильные рефлексы снижаются в ногах.